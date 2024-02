Estafa virtual: Piden plata para llevar a Xabi Alonso a Liverpool

Las ciberestafas: El episodio que involucra a Xabi Alonso

"Soy Xabi Alonso, estaré a la cabeza del Liverpool la próxima temporada pero no tengo suficiente dinero para mis vuelos hacia Liverpool", reza un mensaje que se difundió en redes sociales y que aparece escrito en tailandés. Lo cierto es que se trata de las conocidas cyberestafas.

El excentrocampista de los 'Reds' y del Real Madrid es uno de los favoritos para suceder a Jürgen Klopp, que anunció el viernes pasado (26/1) que abandonará el cuadro inglés al final de temporada.

No obstante, no hay que dejarse llevar por lo que no existe. Es decir, la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Liverpool Football Club no son más que rumores.

El ex jugador no se ha pronunciado al respecto más que para decir que se siente feliz en Alemania, pero las especulaciones son constantes y algunos medios deportivos se atreven incluso a aventurar con los futbolistas que se llevaría hipotéticamente al Liverpool.

En 'Football Transfers' dieron cinco nombres:

Florian Wirtz

Víctor Boniface

Jermie Frimpong

Odilon Kossounou

Piero Hincapié

image.png Xabi Alonso, en días como jugador de Real Madrid y frente a un tal Lionel Messi. (Foto: NA).

"Los aficionados del Liverpool tienen que tranquilizarse"

La Oficina Central de Investigación Tailandesa pidió a los fans desconfiar del mensaje viral publicado en una cuenta de Instagram por una persona que se hace pasar por el español y que pide donaciones de 300 bahts (cerca de 8 euros) para ayudarlo a pagar su billete de avión rumbo a Anfield.

"Los aficionados del Liverpool tienen que tranquilizarse. Xabi no es todavía el entrenador pero ya hay un estafador en internet".

Se lee en la notificación de la policía, publicado a través de Facebook.

La policía indicó que el autor del mensaje manipulado para aparentar ser enviado desde la cuenta de Instagram oficial de Alonso era "un estafador haciéndose pasar por Xabi".

La Premier League tiene suma popularidad en Tailandia, siendo el Liverpool uno de los equipos favoritos de los nativos.

image.png Estafa viral: Xabi Alonso, Bayer Leverkusen y Liverpool.

Las autoridades tailandesas aconsejan evitar mensajes sospechosos y no realizar transferencias de dinero o acceder a enlaces que puedan descargar programas que sustraen de manera ilícita los datos y contraseñas de aplicaciones bancarias, apercibe Marca.