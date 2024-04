Copa Argentina: ¿Necesitará otra ayuda "Chiqui" Tapia Fútbol Club?

El último antecedente

Fue tan reciente, que todavía no se enfrió la última “ayudita” que recibió Barracas Central, fue el pasado fin de semana ante Instituto, a quien derrotaba tranquilamente 3 a 0, pero el conjunto cordobés se le puso 3-2 y comenzó a respirarle en la nuca. Llegando al final del partido un jugador de “La Gloria” cayó en el área en un claro penal. El árbitro ni si quiera reviso la jugada, es más, el VAR no lo llamó. Lo peor de todo es que la gente ya normalizó esta situación, llegando a decir “y, no le van a cobrar ese penal en contra a Barracas en su cancha y al final del partido”.