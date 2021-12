Foreign Policy pide más armas a Ucrania contra Rusia

Kiev también pidió algunos de los equipos militares estadounidenses utilizados en Afganistán antes de la caída de Kabul, incluidos helicópteros Mi-17, de los días de la ex URSS, que tienen pilotos posibles y mantenimiento en Ucrania. También municiones que estaban destinadas al ejército afgano: se lo dijo a Foreign Policy "un funcionario de defensa ucraniano hablando bajo condición de anonimato".

Ucrania acusa a Rusia de agrupar tropas cerca de la frontera y planear un ataque militar

Urgente24

Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia ha apilado 115.000 soldados en las fronteras de Ucrania, en la península de Crimea que Rusia anexó y en 2 regiones "separatistas" en el este de Ucrania donde los habitantes, respaldados por Moscú, han enfrentado al gobierno de Kiev desde 2014.

Es necesario destacar el enfoque de Urgente24 sobre este tema, que no es el que firman Amy Mackinnon, Jack Detsch y Robbie Gramer: cuando se habla de 'separatistas' hay que explicar que, más allá de las fuerzas rusas, también hay población civil que desea integrarse a Rusia. Si no hubiese población civil no hubiese sido posible mantener las posiciones durante 7 años.

No es un factor menor a descartar.

Algo más: ¿Ucrania realmente cree que con equipamiento estadounidense podría impedir la invasión rusa si realmente existiera decisión de Moscú de ir por el control de Kiev?

Algunos creen que sí: "El ejército ucraniano de hoy no es la fuerza apenas organizada que era en 2014", dijo Samuel Bendett, especializado en estudios sobre Rusia.

Si estallan las hostilidades, es probable que Rusia gane, pero no sin bajas en ambos lados. Tal derramamiento de sangre iría en contra del mensaje del propio Putin de que Ucrania es una nación fraternal con sus compañeros eslavos que deberían tener una relación amistosa con Moscú.

Evaluándolo en términos bélicos,

¿es un problema de equipamiento? La derrota de USA en Afganistán demostró que el valor del equipamiento es muy relativo.

¿Cuánto sería el volumen de equipamiento posible?

¿Estaría realmente USA y la Unión Europea a entrar en combate con Rusia por Ucrania?

En verdad, la solución sigue siendo la diplomacia, por más que los intereses empresariales vinculados al abastecimiento de armamento se encuentren interesados en un cliente adicional. ¿USA tiene hoy tantos problemas con la diplomacia como los tuvo con Donald Trump?

ucrania mapa.jpg Ucrania vs. Rusia: el mapa tiene varios años, pero el problema es el mismo.

El problema

Según The Washington Post, también la inteligencia estadounidense advirtió que Rusia podría planificar una ofensiva múltiple de invasión a Ucrania a principios de 2022 con hasta 175.000 soldados.

La retórica del Kremlin sobre Ucrania se ha endurecido en los últimos meses, con el presidente ruso Vladimir Putin afirmando que Ucrania pertenece a la esfera de influencia de Rusia, enfurecido por lazos cada vez más profundos del gobierno ucraniano con Occidente.

Pero ni USA ni la Unión Europea ejecutaron un Plan Marshall en Ucrania ni concluyeron todo lo que esbozaron. Esto es lo que ha alentado a Putin, pasados 7 años de anuncios inconclusos.

Peor: en 2008, la OTAN prometió que Ucrania y Georgia serían nuevos integrantes del pacto pero en 2021 está lejos de convertirse en una realidad para ambos.

Los funcionarios estadounidenses no están seguros de lo que está haciendo Rusia, pero están tratando de prepararse y disuadir.

"Hemos visto este manual antes en 2014, cuando Rusia invadió Ucrania por última vez", dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, el 02/12 mientras visitaba Estocolmo, Suecia.

Si bien las intenciones de Putin siguen sin estar claras, Washington DC considera la solicitud de Kiev de mayor apoyo militar y otras opciones políticas, incluidas sanciones económicas -aunque si fuese por las sanciones económicas, Rusia y China deberían estar fuera de combate. Hay mucho de marketing político en esto. Es curioso que aún publicaciones especializados como Foreign Policy lo crean a rajatablas.

helicópteros Mi-17.jpg Helicópteros Mi-17 que fueron de la URSS: USA tiene muchos desde Afganistán, y Ucrania los pide.

"Seguimos trabajando en estrecha colaboración con Ucrania para evaluar los requisitos de capacidad específicos de las fuerzas de Ucrania", dijo el teniente coronel Anton Semelroth, portavoz del Pentágono, a Foreign Policy en un comunicado.

La crónica sigue así:

"Mientras tanto, en el Capitolio, Ucrania se ha convertido en el punto focal de las batallas políticas campales sobre la política del presidente Joe Biden sobre un controvertido proyecto de gasoducto ruso y su respuesta hasta ahora a la acumulación militar rusa. Los principales republicanos de los comités de servicios armados de la Cámara y el Senado enviaron una carta privada a Biden obtenida por Foreign Policy expresando su preocupación. "Respetuosamente, no tenemos la confianza de que se esté haciendo lo suficiente y de que la Casa Blanca preferiría hacer concesiones a Putin que apoyar a los socios y aliados de Estados Unidos", escribieron." "A principios de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envió personalmente al director de la CIA, William Burns, a Moscú para reunirse directamente con los funcionarios rusos y advertir a Putin de cualquier intento de desestabilizar aún más Ucrania. El viaje de alto perfil fue un movimiento poco común para un alto funcionario de inteligencia de USA y subrayó la creciente alarma con la que la administración Biden vio las actividades de Rusia." "Detrás de escena, los funcionarios estadounidenses comenzaron a compartir inteligencia con aliados europeos, advirtiendo que una nueva invasión rusa de Ucrania podría ser inminente. Los funcionarios estadounidenses y británicos han compartido, inusualmente, inteligencia sobre la amenaza con socios europeos fuera de la red de inteligencia Five Eyes, cuyo único miembro europeo es el Reino Unido." "Cuando comenzó la acumulación en la primavera (Boreal), Moscú trató de presentarlo como un ejercicio, pero decenas de miles de soldados quedaron en la región. Las imágenes de satélite mostraron que las tropas rusas y el equipo militar enviado permanecieron allí durante el verano, incluidos los principales elementos de combate que normalmente se encuentran a miles de millas de distancia. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, insistió en que el equipo permanecería en su lugar para los ejercicios más adelante en el año."

Disputas domésticas

Estados Unidos no ha tenido un embajador en Kiev confirmado por el Senado desde hace 2 años, luego de que la diplomática de carrera Marie Yovanovitch fuera expulsada en una campaña de difamación orquestada por la Administración Trump en mayo de 2019.

El control sin precedentes del senador republicano Ted Cruz sobre todos los nominados al Departamento de Estado por su desacuerdo con la Administración Biden sobre el oleoducto Nord Stream 2, de Rusia y Alemania, también ha impedido que otros altos funcionarios ingresen a la Administración durante meses.

Los productores de gas estadounidenses, en parte de Texas, distrito electoral de Cruz, esperaban vender su hidrocarburo a Europa si no hubiese Nord Stream 2.

La demora en la designación de un embajador en Ucrania, 1 año después de comenzado el gobierno de Biden, ha desconcertado y enfurecido a algunos diplomáticos veteranos y observadores de Europa.

Desde marzo, la Casa Blanca ha menguado los ejercicios militares estadounidenses destinados a disuadir a Rusia, por temor a que las acciones sean provocativas y puedan provocar represalias por parte de Moscú.

La Casa Blanca solicitó al Departamento de Defensa que proporcione una lista de los ejercicios que realiza a través de la OTAN y el Comando Europeo de Estados Unidos, algunos de los cuales son requeridos por ley.

El Consejo de Seguridad Nacional también ha revisado el ejercicio 'Defender Europe' a gran escala, enfocándolo en las regiones de Balcanes y Mar Negro cerca de Ucrania, lo que provocó ejercicios rusos y serbios en respuesta.

Pero en privado, la Administración de Biden dice que estudia cómo reforzar el ejército de Ucrania contra un asalto ruso. Por ejemplo, más armas antitanques, como los misiles Javelin.

También aumentar sus asesores en servicio activo en Ucrania, aunque las fuerzas adicionales solo servirían en roles no combatientes.

Ucrania también ha solicitado que Estados Unidos desplace a todo el país los entrenadores que envió, de la Guardia Nacional.

La Administración Biden está bajo presión de los republicanos para hacer más, y rápidamente. Los republicanos reclaman radares de contrabatería, lanzagranadas y morteros.

Los funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono insisten en que los ejercicios ayudan a las tropas estadounidenses a prepararse para un posible conflicto en la región. Pero muchos de los ejercicios, que son multilaterales y requieren una importante planificación y coordinación logística con meses de anticipación, no se pueden apagar y encender fácilmente.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y su equipo, que han tratado de reorientar el sistema de Seguridad Nacional hacia la creciente amenaza de China, tratan de evitar que Rusia se convierta en una distracción. Pero a los críticos les preocupa que el enfoque de la Casa Blanca equivalga a apaciguar a Rusia.

"Me preocupa que estemos pensando en concesiones que Ucrania podría hacer a ese respecto que apaciguarán al régimen de Putin, de modo que no tomen más acciones agresivas", dijo un asesor del Senado.

A algunos exfuncionarios les preocupa que si la Casa Blanca no responde en Ucrania, podría enviar un mensaje perturbador a otros aliados estadounidenses a la sombra de Rusia.

“La realidad en el día a día es que simplemente no se puede hacer una ruptura limpia”, dijo Alex Gray, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional durante la Administración Trump.

En última instancia, no es solo Ucrania la víctima de la señal que envía. Será el Báltico, será el sureste de Europa, será el Cáucaso, será el Ártico. Simplemente sigue y sigue y sigue.