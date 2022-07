Rafael Caro Quintero, 'narco de narcos', atrapado

Proceso TV - Caro Quintero: "No estoy en guerra con El Chapo; ya no soy narco"

Desde que salió de prisión, servicios de inteligencia militar y la Fiscalía mexicana sostuvieron que él reagrupó sus fuerzas y decidió disputar el territorio de su antiguo empleado, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, también en prisión. Para esto él, trabajando en el Triángulo de Oro ubicado entre Sonora, Chihuahua y Durango, habría pactado con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, súper enemigos del cartel de Sinaloa.

La DEA

Caro Quintero, nacido en La Noria, Sinaloa, cofundó el cártel de Guadalajara, que tuvo su apogeo en las décadas de 1970 y 1980, cuando traficaba cocaína, heroína y marihuana de México a Estados Unidos.

Uno de los sicarios del grupo era 'El Chapo' Guzmán , quien luego inició su propio recorrido y cofundó el cártel de Sinaloa pero ahora está encarcelado, luego de haberse fugado.

Rafael Caro Quintana, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo organizaron el cártel de Guadalajara, considero uno de los pioneros en el narconegocio en México, estableciendo vínculos con los cárteles colombianos, consecuencia de un acuerdo con el hondureño Juan Ramón Matta-Ballesteros.

Pero la DEA y el Gobierno estadounidense es tan responsable de ese narcotráfico como de la creación de Osama bin Laden / Al Qaeda, el ascenso al poder de Manuel Noriega, el llamado Terrorismo de Estado en América Latina y otros males.

Matta-Ballesteros fue creó la conexión colombo-mexicana entre los cárteles de Cali, Medellín y Guadalajara, realizando el transporte aéreo de más del 60% de la droga que ingresaba a USA pero en el medio estaba la financiación de la guerrilla anticomunista en Nicaragua.

Matta Ballesteros pudo haber sido detenido en varias ocasiones pero su aerolínea SETCO llevaba cocaína de Colombia a México y de regreso entregaba provisiones militares en Honduras y Guatemala, lo que le provocó un salvoconducto que incluyó la clausura de la ofician de la DEA en Tegucigalpa, Honduras, por decisión de la CIA y la Procuración General estadounidenses.

Un ex agente de la DEA afirmó haberlo arrestado en 1969 con 50 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Dulles. Otro relato dice que fue arrestado en Dulles en 1970, con 24,5 kilos de cocaína. Pero no fue detenido hasta 1988.

El Gran Error

En 1984 el presidente mexicano Miguel de la Madrid inició una política contra el narcotráfico con el apoyo de la DEA.

El inicio fue el ataque al rancho de 'El Búfalo', en noviembre de 1984, propiedad de Caro Quintero, en el estado de Chihuahua, entre los municipios de Jiménez y Camargo. El asalto fue realizado por 450 soldados del ejército mexicano apoyados por helicópteros. En esa acción fue decomisadas y destruidas 8.000 toneladas de marihuana. En el rancho, de 1.000 hectáreas, con moderna tecnología agrícola, trabajaban varios miles de jornaleros en condiciones cercanas a la esclavitud. Había 8 agentes de la Dirección Federal de Seguridad mexicana que gestionaban el rancho.

El cártel de Guadalajara investigó lo que había sucedido y descubrió que había sido infiltrado por la DEA, y comenzaron a buscar a los 'buchones'. En febrero de 1985, Félix Gallardo, cofundador del cártel, ordenó el secuestro de Enrique Camarena Salazar en la ciudad de Guadalajara, cuando salía del consulado estadounidense. Camarena era un agente de la DEA infiltrado en el cártel.

Y 2 horas después también fue secuestrado en la carretera Guadalajara - Chapala, el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, también infiltrado en el cartel. Ambos fueron llevados a una finca propiedad de Rubén Zuno, donde fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos se encontraron en marzo, en el rancho 'El Mareño', en La Angostura, Michoacán: una llamada anónima a la Procuraduría General de México, geolocalizada en la ciudad de Los Ángeles.

Los cadáveres estaban atados de pies y manos y guardados dentro de bolsas de plástico. Fue un escándalo.

El doble asesinato causó un conflicto entre Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quien creía que todo sería muy complicado a partir de entonces.

El hecho también provocó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos, y la DEA inició la 'Operación Leyenda', para vengar las muertes de Camarena y Zavala.

Caro Quintero decidió huir hacia Costa Rica, y en marzo de 1985 embarcó en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, 40 días después de la muerte de Camarena. El gobierno mexicano emitió un alerta sobre el posible secuestro de Sara Cristina Cosio Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco, César Cosío Vidaurri, y sobrina del futuro exgobernador del mismo estado, Guillermo Cosío Vidaurri.

Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, en Alajuela, Costa Rica, el 18/09/1985.

Con él fueron capturados, José Albino Bazán, Juan Carlos Campero Villanueva, Luis Beltrán, Miguel Lugo y Violeta Estrada Yaver.

Con ellos estaba Sara Cosío, quien se encontraba acostada semidesnuda en una cama, junto a Caro Quintero.

La captura fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío: ella llamó el 02/04/1985, declarando: "Yo no estoy secuestrada… yo estoy enamorada de Caro Quintero", inicio de la búsqueda de la DEA.

Indignados

Caro Quintero fue extraditado a México por el entonces presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge Álvarez.

Caro Quintero ya era un mito viviente, con homenajes musicales de varias agrupaciones, los llamados 'narcocorridos'.

Durante la crisis económica que sufrió México, surgió una historia que afirmaba que Caro Quintero en prisión había declarado: "Si me liberan... si me dejan libre… yo pago la deuda externa". La deuda era de US$ 80.099 millones.

En el Reclusorio Norte, Caro Quintero armó una fiesta, junto a Ernesto Fonseca Carrillo, para celebrar el día de su santo, contratando 2 bandas musicales que tocaron durante 10 horas.

En 2013, un fallo de la Corte de Apelaciones mexicana dejó en libertad a Caro Quintero: el argumento fue que un defecto de forma hizo que fuera acusado por el fuero federal en lugar del fuero común.

Las autoridades estadounidenses y los fiscales mexicanos estaban indignados.

Luego, la Corte Suprema revocó la decisión. Y se lo declaró penalmente responsable, junto con Ernesto Fonseca, de doble privación ilegítima de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado.

Pero Caro Quintero se había escondido. La DEA lo acusó de asumir un rol de liderazgo en Sinaloa después de la caída de 'El Chapo'.

