Narcotráfico: "Rosario es casi el Far West"

La nota comenzó con una definición muy contundente por parte del entrevistado dijo "en Rosario la situación está muy complicada hoy se parece el Far West, se rompieron los límites el ataque a tiros a la parrilla El Establo fue subir un escalón, casi terrorismo. No había móvil determinado, no había extorsión para el ataque buscaron generar pánico y se lo lograron agregó de los Santos.