¿Quiénes son los hermanos Koch, los millonarios detrás de Time y el libertarismo en USA?

El arsenal de los Koch: think tanks, fundaciones y OSFL

Para impulsar sus ideas libertarias en Estados Unidos, los hermanos Koch financiaron una red de grupos de presión (think tanks), fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. El Instituto Cato, por ejemplo -cofundado por Charles Koch en 1977- se convirtió en el primer centro de pensamiento libertario del país, y su influencia se extendió a organizaciones como "Americans for Prosperity Foundation" (originariamente Citizens for a Sound Economy), que promovieron políticas de laissez-faire, reducción de impuestos, restricciones a los sindicatos y la privatización de servicios públicos.