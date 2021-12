Prostitución y trata: La Diabla, la venezolana más peligrosa

¿Por qué ese apodo?

Tal y como publica Luis Rendueles en 'Territorio Negro' de Onda Cero la proxeneta venezolana, que adoptó su sobrenombre de 'La Diabla' de un personaje de la serie 'Sin senos no hay paraíso' (la versión colombiana de 'Sin tetas no hay paraíso'), les decía a las jóvenes y transexuales que a "los españoles no las quieren gordas".

Según el diario El País, fue la colaboración ciudadana, en este caso de un “presunto cliente”, según revelan fuentes policiales, quien puso a los agentes españoles tras una buena pista: un conocido jugador de hockey lituano llamado Robert Licitis. Junto a él la encontraron la madrugada del 1/12 en la ciudad alemana de Hamburgo. Se alojaban en la habitación de un hotel, en el número 8 de la calle Graumannsweg, en Alemania.