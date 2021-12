Los consejos de la dueña de Nykaa y mujer más rica de India

La clave del éxito

Alrededor de 2013, Nayar descubrió que los clientes preferían una variedad de productos a los descuentos. Por lo tanto, Nykaa hizo un esfuerzo para incorporar varias marcas internacionales de Corea, Japón, etc.

Desde entonces, la startup se ha convertido en el principal minorista de belleza del país, impulsando las ventas en línea con videos de demostración de glamorosos actores y celebridades de Bollywood y más de 70 tiendas físicas. La empresa vende cremas exfoliantes, maquillaje para novias y cientos de tonos de lápiz labial, base y color de uñas para adaptarse a los tonos de piel de la India, los tipos de piel y el clima local.

Muchos críticos desaprobaron la entrada de Nayar en el mercado de la belleza, asumiendo que era tarde comenzar una empresa a los 49 años, pero la mujer india recalca que su valor, determinación y pasión la han mantenido en marcha. “El espíritu empresarial es una aventura que necesita coraje. La edad y la experiencia no son pasivos. Cuando eres joven, es fácil porque no hay inconvenientes. Por lo general, con la edad, de alguna manera uno pone en su mente estas limitaciones de que tiene suficiente que perder si no tiene éxito ”, dice la fundadora de Nykaa.

La mujer más rica de India dijo que hay muchas más oportunidades por delante. En el país de 1.300 millones de habitantes, los hombres también están comenzando a gastar en productos de maquillaje y cuidado personal.

Los indios aspirarán a más, su poder adquisitivo aumentará y gastarán cada vez más en marcas y servicios de estilo de vida. Nykaa está en un buen lugar

Los consejos de Falguni Nayar

“Las mujeres deben permitir que el centro de atención de sus vidas esté en ellas mismas”, dijo Nayar en una entrevista después del debut comercial.

Espero que más mujeres como yo se atrevan a soñar por sí mismas.

Si bien está claramente satisfecha con el fuerte debut de la OPI, Nayar dijo que estaba optimista sobre el impacto preciso en su patrimonio neto. "El tamaño del premio realmente no importa", dijo. “Ser recompensado por hacer lo que me encanta hacer es la clave. Los precios de las acciones son la ventaja".

En una entrevista que la mujer más rica de India le brindó a Forbes declaró que en los primeros cinco años del viaje de Nykaa, la gente le preguntaba: "¿Cómo protegerá su negocio de Amazon que brinda descuentos y podría terminar acabando con su negocio?" Estas preguntas se hacen incluso hoy. Pero Nayar tuvo claro desde el primer día que quería hacer el "negocio correcto y clientes felices”.

Adwaita es la hija de Falguni Nayar y luego de graduarse se unió a la compañía familiar: “En ese entonces, era tan joven ... Me di cuenta de que el espíritu empresarial es tan difícil y una montaña rusa, hay tantos altibajos. Particularmente los bajos ... fue difícil para mí tener la piel dura”, dice Adwaita, quien pasó aproximadamente dos años y medio en Nykaa antes de obtener su MBA en Harvard Business School. Dos años después, en 2017, se reincorporó a Nykaa como jefa de negocio minorista.

Actualmente, Nykaa Fashion es una plataforma multimarca con cerca de 1.500 marcas; cinco de ellas son marcas propias, dos las ha adquirido y tres las ha construido desde cero. Nykaa Beauty y Nykaa Fashion son empresas independientes.