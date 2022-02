Omar Plaini y el tiempo que pasa (en vano)

Es triste escribirlo pero es necesario: quizás, Francisco Omar Plaini se quedó en el tiempo.

Es cierto que él logró resistir el intento de la comercialización de publicaciones por suscripción, en parte porque el servicio postal argentino es muy ineficiente, y porque Alfredo Yabrán y Carlos Taboada, el sucesor de Peco, no se pudieron de acuerdo en su momento.

En el 1er. Mundo las suscripciones fueron un mecanismo eficiente para financiar el riesgo asumido por los editores de medios pero en la Argentina que atrasa nunca ocurrió. Y Plaini -junto a los Distribuidores- celebraron juntos ser sinónimos de atraso.

Pero la Era Digital fue demoledora para ambos. Es de necios creer que alguien puede tener la fuerza necesaria para demorar el avance de las agujas del reloj.

Sobre el féretro de los kioscos de diarios y revistas, sin embargo Plaini ha prosperado en la burocracia sindical. Pero, otra vez, no parece comprender que si bien el tiempo pasa 'y nos vamos poniendo viejos', hay posibilidades de rejuvenecer las neuronas.

Sin embargo, al igual que el diputado nacional y banquero Carlos Heller, se niegan a 'rebobinar'. Heller tiene más fundamentos para su espíritu paleozoico porque él es de 1940. Pero Plaini es de 1953, podría intentarlo.

Carlos Heller.jpg Carlos Heller es de 1940... Omar Plaini es de 1953, debería existir alguna diferencia.

Plaini propuso no sólo hacer permanente el impuesto a las grandes fortunas, que nació por impulso del diputado Máximo Kirchner -un joven avejentado por la memoria de sus progenitores- y Carlos Heller, como un “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, y que el gravamen sea extensible a los argentinos que tienen bienes y activos en el exterior.

Por un lado, es curioso que nunca aparezcan sindicalistas entre quienes tienen bienes y activos en el exterior.

Por otra parte, es llamativo que Plaini siga hablando de más impuestos cuando la sociedad reclama reducir la presión tributaria. El Frente de Todos acaba de perder 2 elecciones en 2021 y todas las encuestas indican que, a este paso, perderá las de 2023 pero a Plaini no se le cae una idea de cambio. Él decide persistir en la idea del canillita -al que no le facilitó la reconversión- y en el facilismo de más gravámenes aún cuando no siempre se recauden y sostengan la pérdida del poder.

Están ocurriendo muchos acontecimientos en la sociedad argentina que los políticos no logran anticipar ni enterarse.

Por ejemplo, según una encuesta realizada por Tiendanube, casi el 60% de los emprendedores argentinos eligen el e-commerce como canal único de ventas y llevan adelante su negocio de manera exitosa sin necesidad de contar con una tienda física.

Otro caso: según una encuesta de KPMG, 3 de cada 10 empresas decidieron restringir sus operaciones en algunas provincias, comenzando por Provincia de Buenos Aires, a la que representa Plaini, por los altos tributos. Solo el 8% de los empresarios y ejecutivos encuestados dijo que aumentará sus inversiones en 2022 y argumentó que espera una mayor presión fiscal. Por lo tanto, la creación de empleo genuino está en problemas.

Y 46% afirma que ya tuvo que desinvertir debido al marco fiscal argentino de 2021.

Pero Plaini repite el discurso de siempre. El chip es el mismo. Por lo tanto, el resultado será el de siempre: el regreso de la estanflación.