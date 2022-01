Noche en lo de Carlos Soria, mañana de Alberto Weretilneck

los soria.webp Carlos y Martín Soria, en diciembre de 2011.

Ella zafó de la pena de prisión perpetua, prevista para ese tipo de asesinato porque la Cámara del Crimen de General Roca consideró que existieron “circunstancias extraordinarias de atenuación”: destacó que hacía años ella sufría “un infierno”. Freydoz fue condenada a 18 años por el delito de “homicidio calificado por el vínculo” y, tanto la defensa como la fiscalía, apelaron el fallo de la Cámara, pero el Superior Tribunal rechazó ambas apelaciones, confirmando la condena.

Cuando ella iba a ser trasladada del hospital de Cipolletti al penal de General Roca para cumplir la condena, intentó suicidarse, tragándose una cantidad de psicofármacos: abril de 2015. En mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso de queja contra la sentencia, y la viuda fue alojada en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

Gracias a las capacitaciones y estudios que realizó mientras estuvo detenida en el penal de Ezeiza, en enero de 2020 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario en Neuquén, en lo de un familiar, con tobillera electrónica. El objetivo siguiente es la libertad condicional pese a que a la legislación vigente establece que debe otorgarse después de haber cumplido dos tercios de la pena.

El asesinato desató una crisis política sin precedentes en la provincia. El peronismo intentó forzar una nueva elección para gobernador. Los hijos del matrimonio intentaron mantenerse al margen. La UCR apoyó la continuidad institucional y logró confirmarse en el poder el vicegobernador Alberto Edgardo Weretilneck, nacido en El Bolsón, elegido alcalde de Cipolletti en nombre del Frente Grande, luego Frente Amplio, que lideraba Adriana Puiggrós. Ambos ingresaron al kirchnerismo no peronista.

Claudio Scaletta escribió en Página/12:

(...) Weretilneck llegó a la política tirando las cartas. Cuentan que fue gracias al tarot que se relacionó con políticos locales. El azar también fue la clave de sus ascensos inesperados. Primero fue el fallecimiento de su mentor, Julio Salto, un conocido intendente de Cipolletti, su ciudad de adopción. La muerte de Salto le dejó vía libre para la jefatura comunal. Años más tarde, su ascenso a la gobernación sería por otra muerte, el asesinato de Carlos Soria. (...) Hasta último momento Weretilneck, intendente de una de las tres principales ciudades de la provincia, no se definió. Recién cuando las encuestas marcaron la supremacía irreversible de Soria, 'el Brujo' optó por los números y dejó de lado a sus viejos socios de la UCR y su amistad personal con el candidato radical. (...).

Apodado 'el Brujo' porque tenía una historia de tarotista e intérprete de los naipes, con los que había llegado a alcalde municipal, el vicegobernador, en la primera cena con los nuevos legisladores provinciales del FpV, afirmó: “Si logramos mantener a los periodistas lejos, todo va andar bien”.

Weretilneck asumió el martes 3 de enero de 2012, a las 18:00, en la ciudad de Viedma. En su discurso dijo:

Cuando construimos este proyecto con Carlos no hubo actas firmadas. No hubo documentos. No hubo acuerdos programáticos. Era tan fuerte la relación personal y tan fuerte la confianza que esa era la relación. Él era el conductor, y yo su ayudante... Y hoy me encuentro aquí, siendo yo el conductor, pero sé que él es mi ayudante.

Pero la relación con Martín Soria siempre fue mala. Cuando éste, ya diputado nacional, asumió como ministro de Justicia, Weretilneck (senador nacional Juntos Somos Río Negro) dijo:

"He dicho que Soria es una persona violenta, incapaz de conseguir consenso, que no respeta el pensamiento crítico del otro y que es incapaz de buscar mecanismos de diálogo; y lo sostengo."

"Es violento desde lo verbal y también desde lo físico, como cuando en distintos congresos peronistas de Río Negro usó la agresión física contra otras personas. Está el ejemplo del doctor (Rodolfo) Ponce de León, que fue golpeado por Soria" (reunión del PJ provincial de marzo de 2007).

Él agregó que Martín Soria no dudaría en presionar a los jueces.

Antes, durante su Gobernación, Weretilneck trabajó en colaboración con la UCR en la Legislatura Provincial, tuvo difícil relación con el PJ aunque acordó con el Movimiento Evita, participó en planes de vivienda financiados por el Gobierno Federal y construyó el Viedma Riverwalk, y ejecutó la repavimentación de las Rutas 3 y 251, inauguró 22 nuevas escuelas primarias, incluyendo la Escuela Primaria Lucerinta Cañumil, la 1ra. de Mapudungun / Español.

Weretilneck fue reelegido al frente de la alianza Juntos Somos Río Negro, con la que derrotó al candidato del Frente para la Victoria (FpV), el entonces senador nacional Miguel Ángel Pichetto.