Jairo perdió a su "musa" pero ella vivirá en sus canciones

Se conocieron en los años 70, en España, y a partir de entonces fueron inseparables. Cada vez que hablaba de ella destacaba su belleza, su sinceridad y su fuerte personalidad. Él amaba sus ojos, lo culta que era y la gran madre que fue para sus cuatro hijos.

"Yo la conocí no más llegar a Madrid, a los pocos meses de estar en España. Ella ha sido una compañera extraordinaria. Y ha sido una madre magnífica también. Nunca me voy a cansar de repetir que todo lo bueno que tienen mis hijos en su vida, su mentalidad, su formación, su educación y demás, se lo deben en un gran porcentaje a ella", expresó en el 2020, sentado a la mesa de Mirtha Legrand.

Jairo y familia.jpg

Esa misma noche confesó que el aniversario de 50 años cómo músico se lo dedicaría a ella porque “ fue en gran parte responsable de que las cosas hayan sucedido como sucedieron”.

Pero no sólo su carrera llegaría a la mitad de un siglo. En el 2021, Jairo y Teresa Sainz de los Terreros celebrarían sus 50 años como marido y mujer.

Amor y música

“Ella siempre fue mi musa”, expresó durante una entrevista con “Hola!”. Y se nota. Sus letras, cargadas de romance y ternura son el reflejo de un profundo amor. Sólo conociendo ese sentimiento tan genuino podría Jairo entonar sus dulces canciones.

Los bellos momentos que vivieron tanto como los malos, lo acompañaron en los procesos de creación. Incluso reveló, allá por el 2013, que debido a la enfermedad de su mujer muchas de sus canciones habían cobrado otro sentido.

Jairo y Teresa.jpg

"Hemos tenido que luchar y pelear mucho contra su enfermedad. A mí esto me ha cambiado tanto la forma de ver la vida, como el significado de mis canciones", expresó en una charla con el diario La Nación de Costa Rica. Y continuó: "El valle y el volcán es una canción que habla de una pareja que se ama y, ahora, la interpreto hasta con otra tonalidad; se la dedico por completo a mi esposa",

“La eternidad es hoy / La eternidad para cantar y derrotar al tiempo /Para cruzar sin temor el valle y el volcán, somos dos, somos dos/ Viviendo sin después, ni adiós /Ni olvido /Para pedirle al dolor que ya no vuelva más, somos dos, somos dos”, entona Jairo en la melódica balada.

En un mundo sin dolor, sin olvido ni despedidas. Así deseaba Jairo vivir junto a Teresa Sainz de los Terreros.