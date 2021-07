Murió la esposa de Jairo, Teresa Sainz de Los Terreros

“Ella siempre fue mi musa ”, le dijo Jairo recientemente a “Hola!”, durante una entrevista en su casa de Vicente López, donde estaba internada Teresa luchando contra su enfermedad.

Jairo y su esposa.jpg Jairo conoció a su esposa en Madrid. Fue amor a primera vista.

La historia de amor

El cantante contó que se conocieron en Madrid, en los años ’70. Una amiga los presentó y el flechazo fue inmediato, Jairo invitó a salir enseguida a Teresa Sainz de Los Terreros.

“Era muy hermosa, tenía una cara increíble, unos ojos bellísimos. Y era muy franca, muy frontal. Entonces cuando hablábamos, ¡hablábamos! Teresa tenía... tiene... una personalidad muy fuerte ”, recordó el cantante.

Jairo citó como ejemplo que fue Teresa quien anunció a su familia que se casarían, y dijo que si bien tuvieron momentos difíciles, nunca estuvieron cerca de una crisis. De hecho, este año celebraron sus bodas de oro, tras cumplir 50 años de casados.

“Tuvimos discusiones como todas las parejas, pero nunca pasó de ahí. Siempre por cosas cotidianas o relativas a los chicos, pero ni cerca estuvimos de una crisis”, dijo el cantante.

Jairo y Teresa Sainz de Los Terreros tienen cuatro hijos, Iván, de 48 años, Yaco, de 45, Mario, de 43 y Lucía, de 36, y siete nietos.

Dura enfermedad

En la misma entrevista con Hola!, el mes pasado, Jairo se refirió a la lucha que llevaba adelante su esposa, a quien acompañó y cuidó permanentemente enfermedad.

“Ella siempre ha salido adelante. Yo creo que ese deseo de vivir de Teresa es un impulso muy fuerte para todos nosotros también, que nos lo transmite aun sin darse cuenta. Ella me ha dado más fuerzas y me ha hecho pensar que realmente todo es posible, que no hay nada que no se pueda conseguir”.

En diciembre del año pasado, Jairo había hablado de su esposa en el programa La noche de Mirtha, en el Trece. En ese momento dijo lo importante que era Teresa para su carrera, para su vida.

"Ella fue en gran parte responsable de que las cosas hayan sucedido como sucedieron. Es decir, de una manera exitosa ”, dijo a propósito de la celebración de sus 50 años de carrera.

Y añadió: "Nunca me voy a cansar de repetir que todo lo bueno que tienen mis hijos en su vida, su mentalidad, su formación, su educación y demás, se lo deben en un gran porcentaje a ella”.

Jairo le dará el último adiós a su esposa este jueves por la tarde en una ceremonia íntima que se llevará a cabo en un cementerio privado del Gran Buenos Aires.