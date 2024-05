El debut de Mickey Mouse: Un comienzo muy cuestionable para un personaje querido

image.png En su debut en la pantalla grande, Mickey Mouse lleva a su novia Minnie a volar en un aeroplano, pero el ratón tiene un comportamiento desagradable con su novia, al punto de hacerle bromas pesadas y abusarla sexualmente.

Cuando se estrenó, "Plane Crazy" no fue un éxito instantáneo. Pero no por la razón que todos nos imaginamos, sino por la falta de sonido (ya que era un cortometraje mudo). No sería hasta el año siguiente que Walt Disney y el animador Ub Iwerks le añadieran música y efectos sonoros a este corto para que el público se enamorara del ratón Mickey. Su versión con sonido se vería por primera vez al año siguiente, junto al lanzamiento de "El botero Willie" ( "Steamboat Willie" en inglés), en donde hizo su primera aparición el antagonista más recurrente de Mickey: Pedro el Malo.