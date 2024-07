De Los Reventados a los Hijos Bastardos: Peronismo después de Juan Perón

Eduardo Duhalde, un Herminio de buenos modales, invocó y reivindicó 'el peronismo clásico' y perdió ante un ex peronista, Chacho Álvarez, quien le hizo la campaña a la Alianza UCR Frepaso, hasta que su ego colapsó, riesgo frecuente en todo peronista. Duhalde quería impedir que volviera Menem y entonces rompió en 3 al peronismo. Nunca más hubo unidad. Néstor Kirchner quería independizarse de Duhalde. Es más: su mujer, CFK, fue a la campaña 2005 con el color verde en el distintivo y no se entonaba la Marcha emblemática. Ella sumó a sobrevivientes de la Tendencia, todos ex peronistas; amaron la épica de los DDHH, incorporaron minorías de género. Pero el volumen era insuficiente. Néstor K tuvo que buscar a los Barones del Conurbano, 'peronistas de Perón'. Decidieron mezclar lo que tenían con el remanente del peronismo ex Duhalde, y billetera en mano lograron el milagro. Pero Néstor K no quería conducir la formalidad peronistas, que es el PJ. Para combatir las tradiciones inventó La Cámpora, aunque le indilgó la paternidad a Máximo, su hijo. Sin embargo, sus nuevos aliados le impusieron la conducción. Luego, al menos en 1 ocasión -Cancha Rayada de 2009- renunciaría, para luego retomar... una desprolijidad (peronista). Guillermo Moreno conoce mejor que nadie todo ese capítulo.