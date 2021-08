China invita a Rusia a ocupar Afganistán

"No, la alianza occidental no está a punto de romperse. Y Estados Unidos no está a punto de caer en una ensoñación aislacionista. Afganistán es demasiado periférico para desencadenar un cambio tan dramático. Pero la naturaleza caótica de la retirada de Estados Unidos y el desaire que sienten la mayoría de sus aliados han puesto un abrupto final a la luna de miel internacional del presidente Joe Biden. También ha dejado al mundo, y a gran parte de Washington, en confusión. ¿Qué quiere decir Biden con "Estados Unidos ha vuelto"? ¿A qué Estados Unidos se refiere?