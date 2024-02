Bob Marley: el profeta del reggae que cautivó al mundo entero

image.png Bob Marley creó el conjunto musical "The Wailing Wailers" a los 15 años, con el que exploró diversos ritmos que sentarían las bases de lo que sería el reggae.

En 1972, la banda firmó con Island Records y lanzó su álbum debut "Catch a Fire", catapultando a Marley a la fama internacional. A lo largo de su carrera, el músico cosechó éxitos como "No Woman, No Cry", "Get Up, Stand Up", "I Shot the Sheriff" y "One Love", canciones que pronto se convirtieron en himnos de libertad y unidad para millones de personas alrededor del mundo.