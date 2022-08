"Basta Vladimir Putin" (o 'Confía en mí), murmura Erdogan

erdogan-putin.jpg Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin en Sochi, Rusia.

He estado pensando en la apariencia del título ('Pon fin a esta operación, Putin') desde que escuché el discurso del presidente Recep Tayyip Erdogan en la cumbre de Lviv con el líder ucraniano Volodymyr Zelenskyy, junto con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al llamado inmortal del ex presidente estadounidense Ronald Reagan al último presidente de la Unión Soviética en un discurso pronunciado en junio de 1987, pronunciado a la sombra del Muro de Berlín: “Sr. Gobachov, derriba este muro”, no es una coincidencia.

Se dice que esta llamada que recuerda, no solo al presidente ruso, Vladimir Putin, sino a todos nosotros, la disolución de la Unión Soviética, tuvo un impacto duradero en Putin.

Como periodista, categorizando los eventos de acuerdo con sus hostilidades, conspiraciones o amenazas reales o potenciales (lo que llamamos valor de noticia), supongo que puedo simpatizar y empatizar con una persona que, mientras sube las escaleras gubernamentales, burocráticas y políticas hasta la cima en dos mundos diferentes (la Unión Soviética y la Federación Rusa) fueron testigos de todo tipo de hostilidades, conspiraciones y complots reales.

Además, cualquier llamado exhortativo a un líder de una nación podría tener una connotación más cercana a la admonición que al aliento.

Entonces, tengo que aclarar un par de cosas antes de llamar a Putin.

'Operación militar especial'

Personalmente, soy de la opinión de que lo que comenzaron las tropas rusas que cruzaron la frontera con Ucrania en febrero es, como lo denominó Putin, una "operación militar especial", no una guerra.

Nosotros, en turco, llamamos a todos los conflictos, enfrentamientos y escaramuzas una batalla; en nuestro lenguaje diario, incluso una discusión animada se considera una "guerra verbal", por lo que nuestros periódicos diarios y boletines de noticias de televisión seguían llamando a la operación rusa en Ucrania la "Guerra ucraniano-rusa".

Sin embargo, deberíamos haberlo sabido mejor: un país que mantiene una de las fuerzas aéreas más grandes del mundo (4.173 aviones de combate y aproximadamente 760 misiles intercontinentales) no perdería 180 días cuando declaró la guerra contra un país que solo tiene 225 aviones en su inventario. Solo Dios sabe cuántos de ellos han estado operativos desde que Ucrania ha enfrentado trastornos políticos.

Por lo tanto, es una “operación militar especial” que se ha convertido en una guerra de desgaste en el este y el sur de Ucrania, cuyo principal objetivo o intención aún es desconocido para el mundo.

Todos tenemos diferentes opiniones sobre las razones de Rusia para las operaciones.

Incluso leí que alguien estaba tratando de explicarlo con la compulsión reprimida de Putin de salvar a su madre de la represión de su padre. Pero, tal como dijo Freud, "A veces, un cigarro es solo un cigarro".

Si tiene un gran equipaje mental debido a que vio cómo su mundo se derrumbaba frente a usted cuando todo el mundo occidental descendió sobre su país, ahora que ve que Estados Unidos y el Reino Unido acumularon US$ 9.800 millones en asistencia militar en Ucrania, podría interprételo como si todo Occidente ahora se está uniendo a su federación como lo hicieron con la Unión Soviética.

soldados rusos.jpg Soldados rusos en la 'operación especial'.

Corporación RAND

La Administración Biden no ha ocultado que la Federación Rusa, junto con China y la República Islámica de Irán eran “países hostiles” a EE. UU.

¿Cuántas veces el secretario de Estado de EE. UU. dijo que los 2 países (N. de la R.: EE. UU. y Rusia) están en un “camino más claro” para comprender las posiciones de cada uno sobre asuntos internacionales?

El informe de RAND Corporation había enfatizado hace 2 años que “la competencia estratégica entre Estados Unidos y Rusia probablemente será duradera” y “los estados 'entre' Rusia y la OTAN están en el centro de esta competencia".

La RAND pensó que una guerra convencional era poco probable, pero las acciones hostiles rusas por debajo del umbral de la guerra continuarían. De ahí la enorme ayuda militar a todos los países “intermedios”, especialmente aquellos como Ucrania que aún no disfrutan del paraguas de la OTAN.

Esa acumulación militar en Ucrania inevitablemente habría hecho que Rusia se preocupara mucho, especialmente después de su movimiento inesperado para anexar Crimea y poner las provincias de Donbas de Ucrania en la misma ruta.

Sí, todos vimos que las personas de etnia rusa en las regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania se rebelaban contra el gobierno por la autonomía; pero también pudimos ver lo que venía después de la autonomía. Esto no es una adivinación: Rusia estaba previendo lo peor.

Si Ucrania se uniera a la OTAN, la región de Donbas mantendría las bases y las armadas de la OTAN un poco más alejadas de las bases rusas en el Mar Negro.

https://twitter.com/descifraguerra/status/1562069442082885634 La sede administrativa de la República Popular de Donetsk ha sido bombardeada por fuerzas ucranianas. Se desconoce el número de víctimas, no siendo una de ellas Denis Pushilin, quien se encuentra en otra localización.pic.twitter.com/IVcFidiEm3 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 23, 2022

https://twitter.com/descifraguerra/status/1562006999268728834 La embajada estadounidense en Kiev emite una alerta sobre posibles ataques rusos con misiles sobre infraestructuras gubernamentales. Las autoridades piden a los ciudadanos estadounidenses abandonar el país.

Mañana se celebra el día de la independencia de Ucrania. pic.twitter.com/kNx9fux2zD — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) August 23, 2022

https://twitter.com/elmundoes/status/1562128663662977024 Los servicios secretos rusos difunden la imagen de una mujer que han identificado como la asesina de Daria Dugina https://t.co/UwWRUxd1pZ pic.twitter.com/JrwgxmDWXV — EL MUNDO (@elmundoes) August 23, 2022

Acuerdo de Minsk

Zelenskyy, el ex actor y presidente de Ucrania, había aceptado el plan de juego ruso en la región de Donbas, cualquiera que fuera el juego planeado por los rusos.

El gobierno de Ucrania accedió a una serie de acuerdos internacionales que buscaban poner fin a las revueltas en la región de Donbas. El primer Protocolo de Minsk, redactado en 2014 por el Grupo de Contacto Trilateral sobre Ucrania, formado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) con la mediación de los líderes de Francia y Alemania en la llamada Normandía Formato, fue firmado en 2014.

Desde entonces, sucedieron 3 cosas:

Zelenskyy cambió de opinión sobre los Acuerdos de Minsk; Rusia probablemente pretendía que se implementaran a partir de esa “operación especial”. Pero no pudo lograr lo que pretendía hacer.

Mientras tanto, Zelenskyy y su esposa habían adquirido fama mundial en la industria de la moda, gracias al mundo capitalista de la revista Vogue.

Y las personas pobres que solían ser provistas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la rama de asistencia alimentaria de las Naciones Unidas, enfrentaron la angustia del hambre porque Ucrania, su principal contribuyente, no podía sacar sus granos del país.

En este punto, se deben observar 2 tendencias principales: EE. UU. está preparando otro paquete de ayuda militar de alrededor de US$ 800 millones para apoyar a Ucrania en su conflicto con Rusia, lo que seguramente animaría a Zelenskyy a seguir

(1) vistiendo uniformes militares y esperando ganar el guerra, y

(2) cambiar de opinión sobre las condiciones para poner fin a la guerra.

Cuando el flujo de asistencia militar disminuyó un poco en las últimas semanas, Zelenskyy pareció aceptar y buscó un alto el fuego inmediato; pero se dijo que el presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció la decisión de asistencia adicional utilizando su Autoridad Presidencial, y Zelenskyy comenzó a decir que, a menos que todos los soldados rusos abandonen Ucrania, no se firmará ningún acuerdo de alto el fuego.

Sin embargo, hay otra tendencia que vemos en el 'teatro de guerra': el secretario general de la ONU y el presidente Erdogan, quienes ayudaron a iniciar la salida de grano ucraniano de los puertos bloqueados del país en el Mar Negro, ahora han iniciado una campaña aún mucho mayor que aquella iniciativa: Poner fin al conflicto armado en Ucrania.

En consecuencia, voy a pedirle a Putin que ponga fin a esta operación especial. Sin implicar ninguna connotación exhortativa y con la mayor empatía con la posición de Rusia frente a la hostilidad occidental, soy de la opinión de que debería darle una oportunidad a la paz y aceptar las garantías de la ONU, no de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Y aceptar la asistencia de Türkiye que haría que Ucrania viera el hecho de que esos millones de dólares en armamentos no van a salvar a su pueblo del peligro.

Erdogan es un intermediario honesto en esta mediación de paz; de lo contrario, esta “operación especial” se convertirá en una guerra real.

La palabra 'guerra' en el lenguaje ruso es mucho más aterradora que su equivalente en muchos otros idiomas.

----------------

