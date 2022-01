Aquel holograma de Tom Hank: Arabia Saudita defrauda

'A Hologram for the King' (Un holograma para el rey) es una película de 2015 germano-estadounidense con Tom Hanks, ambientada en 2010, antes de la Primavera Árabe y con una mirada decepcionante sobre la posibilidad de hacer negocios en Arabia Saudita para un ejecutivo estadounidense, quien quiere vender un holograma para videoconferencias a la monarquía. Precisamente es lo que está sucediendo en 2022, cuenta The Wall Street Journal: impuestos sorpresivos, robo de propiedad intelectual, inseguridad jurídica, las promesas de ambiente de negocios del príncipe heredero Mohammed bin Salman no se han cumplido y el contraste con Emiratos Árabes Unidos o Catar es enorme.