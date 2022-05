Abrupto reemplazo de un comandante en Ucrania

Según él, se ha organizado una exitosa defensa gracias a las medidas previas a la invasión y la movilización de los habitantes de Ucrania, las acciones de las autoridades y la ayuda de los voluntarios en las etapas iniciales. Ahora será el momento de la ofensiva para derrotar a la Federación Rusa.

Reznikov explicó que las fuerzas de defensa territorial y sus estructuras están formadas por militares y no por órganos de autogobierno local. En particular, el ejército establece tareas, nombra comandantes, proporciona armas; y los jefes de ciudad y aldea contribuyen a garantizar una base material adecuada.

Las Fuerzas de Defensa Territorial es un conjunto de tropas de reserva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se encuentran activas desde 2014, cuando ocurrió el anterior conflicto con Rusia por el Donbás, tienen un total de 130.000 voluntarios de los cuales 37.000 están activos.

En Ucrania, hay 25 brigadas de defensa territorial.

El 01/01/2022 entró en vigor la Ley Sobre los Fundamentos de la Resistencia Nacional, que define la organización y ejecución de las tareas de defensa territorial en la actividad de las Fuerzas de Defensa Territorial, integradas a las Fuerzas Armadas de Ucrania, y recibe directivas del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través del Comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial.

Entonces fue nombrado comandante el ahora destituido Galushkin.

En ese momento, el mayor general Igor Tantsyura se desempeñaba en un frente de las Fuerzas Terrestres Ucranianas denominado ZSU 169, participando de actividades en Kherson, donde había articulado, entre fuerzas militares y voluntarios, el área de operación antiterrorista y de protección ambiental,

Tantsyura había sido hasta 2019, jefe de Personal y jefe de gabinete de la JFO (Operación de Fuerzas Conjuntas).

Ahora, el presidente de Ucrania, Zelenskyy, elevó a Tantsyura, ya general de división, a comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el decreto que dice:

“Nombrar al general de división Tantsyura Igor Ivanovich como comandante de las Fuerzas de Defensa Territorial de las Fuerzas de Defensa de Ucrania”.

¿Qué habrá ocurrido con el experimentado general de combate Yuriy Galushkin?

Desde junio de 2014 hasta enero de 2015, Galushkin fue comandante de las Fuerzas Aerotransportadas de Alta Móvil, y más tarde, cuando se convirtieron en una rama separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue nombrado subcomandante.

Desde diciembre de 2019, se desempeñó como inspector en jefe del Ministerio de Defensa.

Desde mediados de 2020, él fue inspector jefe adjunto, recibiendo los grados II y III de la Orden de Bohdan Khmelnytsky.

Yuri Galushkin realizó una intensa tarea de transferencia de armamento de los voluntarios a los lugares de almacenamiento designados:

“Algunas de nuestras regiones han sido liberadas de los ocupantes y no hay combates. En estas áreas necesitamos realizar tareas relacionadas con la reconstrucción de nuestras ciudades y pueblos, restaurar la economía, volver al trabajo. Por eso en estas regiones es momento de concentrar las armas en ciertas áreas de almacenamiento. El almacenamiento adecuado de las armas es muy importante para que, en un momento crítico, pueda usarse rápidamente contra nuestro enemigo, las tropas rusas”, dijo en un discurso a los voluntarios de la Troika, publicado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Ucrania en un canal de Telegram.

En ese momento arengó a las Fuerzas de Defensa Territorial:

“Están haciendo un trabajo increíble por el cual las Tropas y sus comunidades están agradecidos: están sirviendo en los puntos de control, preparando ciudades e instalaciones para la defensa, participando en el desminado, detectando grupos de sabotaje, ayudando a las comunidades a superar las consecuencias de la destrucción. Ustedes, voluntarios, ya han brindado asistencia real a las Fuerzas Armadas, liberando unidades de combate para realizar misiones de combate. … ¡Les agradecemos su motivación y responsabilidad!”.

Yuriy Galushkin, Brigadier General and Commander of the Territorial Defense Forces