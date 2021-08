Abandono de Joe Biden, triunfo del Talibán, alerta de China

Ghani, un exfuncionario del Banco Mundial, se encuentra bajo intensa presión de Pakistán, que tiene estrechos vínculos con los talibanes, para que renuncie y allane el camino para un acuerdo político con el grupo islamista.

Los talibanes a 11 km de Kabul

En tanto China nombró un nuevo comandante militar en la extensa región noroeste que limita con varios estados inestables de Asia central, junto con Pakistán y Afganistán, de los cuales se están retirando las tropas estadounidenses. Esto significa que hay un nuevo jefe militar de Xinjiang, donde las autoridades han encerrado a más de 1 millón de miembros de minorías musulmanas en lo que afirman es un intento por frenar el terrorismo y el extremismo.

El teniente general Wang Haijiang supervisa una presencia militar masiva. Al igual que el jefe del Partido Comunista de línea dura de Xinjiang, Chen Quanguo, Wang sirvió en el pasado en el Tíbet, que también alberga un gran número de tropas para reprimir el sentimiento antigubernamental entre la población tibetana nativa y proteger la disputada frontera con India, donde las 2 naciones tuvieron un enfrentamiento mortal en 2020.

La facción afgana de la guerrilla ETIM (Movimiento Islámico de Turkestán Oriental) ha tratado de establecer un estado uygur en Provincia occidental china de Xinjiang y facilitó el movimiento de combatientes a través de la frontera.

El nombramiento de Wang fue informado en las redes sociales del Distrito Militar de Xinjiang, que lo exhibió presidiendo una ceremonia de retiro para oficiales superiores.

Wang entró en combate durante una guerra fronteriza con Vietnam a principios de la década de 1980 y luego sirvió en una unidad de élite del Ejército Popular de Liberación, según los medios estatales.

La retirada de Estados Unidos de Afganistán es una preocupación particular para Beijing, que teme un resurgimiento del Islam militante a lo largo de su frontera.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, recibió a una delegación de los talibanes, en rápido avance territorial en Afganistán.

Wang dijo a los funcionarios que China espera que los talibanes trabajen por la unidad entre todas las facciones y grupos étnicos, y "colisionen decididamente" con el ETIM, que lidera una guerra de independencia en Xinjiang.

Informes no confirmados dicen que varios cientos de combatientes aliados con el ETIM están presentes en el noreste de Afganistán, aunque muchos expertos dudan que el grupo exista en alguna forma operativa.

Miles de refugiados ante el avance talibán en Afganistán

Sinkiang

China posee 56 etnias de las cuales la etnia Han predomina con 93,3%. Otras 5 etnias representan un 56% del 6,7% restante.

Las etnias

uigur mongoles, hui, tibetanos y zhuang.

Existen 5 regiones autónomas, llamadas así porque sus territorios fueron anexados en tiempos de formación del Estado-Nación y, por ello, mantenían tradiciones culturales y religiosas muy distintas de las chinas.

En un ensayo titulado "El separatismo en la República Popular China. El caso de los Uigures en Xinjiang", Corina Sarli y Belén Schiaffi explicaron que los mayores conflictos siempre surgieron, y se mantienen hoy en día, en las áreas más apartadas y extensas del Occidente chino. En especial, Xinjiang, junto con el Tibet, únicos territorios en los que los chinos Han no constituyen la mayoría.

Los conflictos por las tierras del Xinjiang y el reclamo de independencia ya se observaban desde fines del siglo 18, cuando el ejército del imperio chino se apoderó de esas tierras.

Las medidas tomadas por los sucesivos gobiernos chinos,

las políticas autoritarias del siglo 18,

el nombre que le dieron a la región (Xinjiang),

las matanzas injustificadas,

las incontables negociaciones con Rusia y

las migraciones deliberadas,

le dieron el marco necesario a la etnia local para reclamar su autonomía e independencia de manera reiterada y sangrienta.

En el siglo 21, el ETIM, también conocido como 'movimiento de independencia de Sinkiang' o 'movimiento de independencia Uigur', busca la independencia de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang.

Este territorio ha sido controlado por China desde 1949, cuando incorporó la Provincia de Sinkiang al territorio continental que conduce Beijing.

A pesar de que se habla mucho de separatismo y terrorismo en Sinkiang, la situación en Xining fue tranquila desde finales de los '90 hasta mediados de 2006.

En 2005, el autor uigur Nurmemet Yasin fue sentenciado a 10 años de prisión por incitar al separatismo tras su publicación de un cuento alegórico, "La paloma azul".

El Movimiento Islámico de Turkestán Oriental cuenta con el apoyo de grupos extremistas islámicos militantes, tal como el Partido Islámico de Turquestán, y ciertos grupos de defensa, como el Congreso Mundial Uigur, que no tiene vínculos verificables con el terrorismo, pero para China es otra organización terrorista.

El ETIM está vinculado al Movimiento muyahidín Internacional y se sospecha que puede haber recibido entrenamiento y ayuda financiera de Al Qaeda.

La región autónoma de Xinjiang es 1/6 del territorio total de China y limita con 8 países de la región. Cuenta con 1/3 de las reservas energéticas del Estado, en la forma de reservas de petróleo, gas natural, carbón y uranio. Dichos recursos resultan esenciales para la continuidad del desarrollo económico chino.

CNN recorre una base militar estadounidense en poder de los talibanes en Afganistán

Afganistán

Faran Jeffery, subdirector de la organización de Teología Islámica del Contraterrorismo en Gran Bretaña, dijo que a China no le preocupa quién tiene el poder en Afganistán.

“Tampoco les importa especialmente si los talibanes se apoderan de Kabul, siempre que se protejan sus intereses”, dijo Jeffery.

La principal preocupación de China cuando habla con los talibanes es la presencia de militantes anti-China en Afganistán pertenecientes al ETIM, que también se conoce como el Partido Islámico de Turkestán. La principal preocupación de China cuando habla con los talibanes es la presencia de militantes anti-China en Afganistán pertenecientes al ETIM, que también se conoce como el Partido Islámico de Turkestán.

China también tiene serias preocupaciones sobre algunos grupos militantes baluchis de Pakistán que tienen presencia en Afganistán ya que estos grupos han llevado a cabo ataques contra intereses chinos en Pakistán. China también tiene serias preocupaciones sobre algunos grupos militantes baluchis de Pakistán que tienen presencia en Afganistán ya que estos grupos han llevado a cabo ataques contra intereses chinos en Pakistán.

Los líderes del ETIM, Abdul Haq y Hajji Furqan, tienen su sede en el barranco de Hustak en el distrito de Jurm, de Afganistán, aunque Abdul Haq ha podido moverse entre las provincias de Badakhshan y Helmand.

Un video de propaganda reciente mostró a miembros completando entrenamiento con armas en la provincia de Badakhshan, lo que demuestra su disposición para el combate.

La facción siria del ETIM, también conocida como Partido Islámico de Turkestán (TIP), tiene un enfoque más global que la facción afgana, aunque ha apoyado a los insurgentes que luchan contra las fuerzas gubernamentales. Tiene entre 1.500 y 3.000 combatientes en la ciudad noroccidental de Idlib, según los informes.

La facción lucha junto a Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), un antiguo afiliado de Al Qaeda y el grupo predominante en la región, que comanda a unos 10.000 combatientes.

Según el informe, ETIM-TIP ha establecido corredores para trasladar a los combatientes de Siria a Afganistán, mientras que la diáspora uygur en Turquía se ha convertido en una fuente importante de nuevos reclutas.

Existen vínculos entre las facciones siria y afgana del ETIM, pero la distancia, el terreno y la dificultad de una comunicación segura dificultan su mantenimiento.

El informe dijo que ETIM-TIP juega un papel más activo en Siria que en Afganistán, administrando puntos de control, vigilando algunas ciudades en nombre de HTS y suministrando combatientes para HTS paraofensivas contra las fuerzas del gobierno sirio.

La velocidad con la que los talibanes han recuperado control en Afganistán sorprende al mundo

La traición

"1 año más, o 5 años más, de presencia militar de Estados Unidos no habría hecho ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere mantener su propio país", dijo Joe Biden.

Y una presencia estadounidense sin fin en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable para mí. Y una presencia estadounidense sin fin en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable para mí.

La llegada de miles de soldados estadounidenses y 600 soldados británicos a Kabul este fin de semana podría disuadir un asalto inmediato de los talibanes a la capital, aunque los oficiales militares estadounidenses dijeron que el despliegue fue para ayudar con las evacuaciones de diplomáticos estadounidenses y sus aliados afganos, no una operación de combate.

Los funcionarios estadounidenses en Doha, Qatar, han estado tratando de obtener promesas de los talibanes de que no lanzarán un ataque masivo contra Kabul y evitarán atacar a los trabajadores del gobierno, ciudadanos estadounidenses y la embajada de Estados Unidos.

Muchos afganos educados, en particular mujeres, expresaron angustia, miedo y rabia por el rápido desmoronamiento del país, y especialmente por la abrupta retirada de Estados Unidos que había infligido graves daños a la moral de las fuerzas armadas afganas.

"Hoy, todo ha cambiado", dijo Sara Wahedi, exfuncionaria del gobierno afgano y directora ejecutiva de Ehtesab, una aplicación de seguridad incipiente. “Mi familia está discutiendo sobre qué empacar, qué vender, qué dejar y qué rutas tomar para salir de Kabul”.

"Este momento se siente definitivo", escribió en Twitter, Muska Dastageer, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Afganistán. “Decenas de millones de nosotros nunca nos recuperaremos. Había una fe en un futuro, en el progreso de un mañana mejor. Y eso está siendo aplastado en este momento".

Shafiqa Khpalwak, director de una fundación afgana que promueve la alfabetización infantil, dijo: “Todos nos traicionaron. Nos mantuvieron en la oscuridad y nos dejaron en la oscuridad. Estoy seguro de que millones de afganos sienten lo mismo”.

Human Rights Watch, la organización no gubernamental ha pedido a la comunidad mundial que abra sus puertas a los afganos que corren un riesgo particular, incluidas mujeres de alto perfil en la vida pública, empleados locales de gobiernos extranjeros, activistas de derechos humanos y periodistas.

“Los gobiernos extranjeros deben priorizar la entrega de visas y ayudar a garantizar el paso seguro de los civiles que los talibanes pueden atacar por abuso debido a su estado laboral anterior”, instó el grupo.

Canadá anunció que estaba ampliando su programa de reasentamiento para brindar refugio a otros 20.000 afganos que corren el mayor riesgo de los talibanes, pero no proporcionó un cronograma para hacerlo.