Florencia Peña: "No soy el 'gato' del Presidente"

Todo muy informal, "escribime al Whatsapp y vemos".

Así se hace un pedido gremial a un presidente?

“Después de 6 o 7 días de una operación contra mi persona me pregunto: ‘¿por qué conmigo?’. Si estuvieron tantos nombres importantes, tantos hombres importantes. ¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo, y tengo que salir a aclarar que no soy el ‘gato’ del presidente, ¿de verdad?”, agregó Florencia Peña furiosa.

“Yo no me siento culpable de nada, lo vuelvo a aclarar. Yo hice lo que tenía que hacer porque, aunque les pese, yo soy un referente de la actuación argentina. Aunque no te guste como actriz, aunque no me elijas para ir a ver al teatro, lo lamento. Yo soy un referente y puedo sentarme con el Presidente a pedirle algunas cosas y no tengo que dar explicaciones de eso a nadie”, concluyó Florencia Peña.

Mientras, los usuarios de redes sociales hicieron que su nombre y el de su programa se convirtieran en parte de las tendencias con memes y comentarios sobre las declaraciones de Florencia Peña.

Juegos Olímpicos

#BelénSucci

La arquera de Las Leonas, Belén Succi, forma parte de las tendencias de este lunes 2 de agosto luego de que un video mostrándola totalmente emocionada al cantar el himno argentino, se haga viral en las redes sociales.

Con un triunfo de 3 a 0 frente a Alemania, las Leonas pasaron a las semifinales de Tokio 2020 y, de esta manera, la selección de hockey se acerca cada vez más a llevarse la medalla.

Entretenimiento

#OneDirection

Este lunes 2/8, las y los fans de One Direction, la boy band inglesa, transformaron el nombre de la banda en tendencia en las redes sociales.

La razón es que recibieron una notificación del canal de YouTube de la banda sobre el lanzamiento de una nueva canción.

Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando descubrieron que, en realidad, se trató de un error por parte del equipo publicitario de la artista “Rebecca”, que tambien contribuía en la campaña de One Direction en su momento.

#HistoriasInnecesarias

Una nueva entrega de Damian Kuc y sus historias innecesarias forman parte de las tendencias de YouTube este lunes.

En este episodio, el joven de Chaco cuenta la historia del caso Rosana Galliano, un crimen que tiene todos los condimentos para un relato emocionante.