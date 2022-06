Fed: Subir las tasas es un hecho, lo que no sabe es cuánto

si no vemos el tipo de desaceleración en los registros mensuales de inflación, si no vemos que parte de esa demanda realmente alta comience a enfriarse un poco, entonces podría ser apropiado tener otra reunión en la que avanzamos al mismo ritmo si no vemos el tipo de desaceleración en los registros mensuales de inflación, si no vemos que parte de esa demanda realmente alta comience a enfriarse un poco, entonces podría ser apropiado tener otra reunión en la que avanzamos al mismo ritmo