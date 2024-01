Christian Bale, el Batman que se viste de blanquiceleste

Mientras promocionaba “Ford v Ferrari”, Christian Bale confesó que le gusta gritarle a los fanáticos del fútbol el nombre de su equipo favorito, Lazio.

Las declaraciones de Bale no pasaron desapercibidas para la Lazio. El club italiano le regaló una camiseta oficial del equipo al actor, y Marco Canigiani, ex jugador de los Biancocelesti, mencionó en Radio Incontro Olimpia que les gustaría invitarlo a un partido en el estadio Olímpico de Roma. “Ya nos hemos activado para entregarle la camiseta de la Lazio a Christian Bale”, dijo Canigiani. “¿Invitarlo al estadio? Por motivos de compromisos promocionales, las agendas son muy apretadas cuando viene a Roma y no es fácil”.