Escándalo en Bake Off: figura rechazó estar en el programa por Wanda Nara

image.png Baby Etchecopar, periodista argentino, le dijo que "no" a Bake Off.

"Ustedes agarran cualquier cosa. No puedo hacer eso yo. Es más, me parece...", soltó Baby Etchecopar ante las numerosas preguntas de sus columnistas sobre por qué no quería participar en el formato. "Agradezco que me hayan llamado, pero es como que yo llame para hacerle un reportaje en el programa de la noche a Bush. Qué se yo, el tipo no va a venir. Así que no. No, jamás", manifestó el periodista.