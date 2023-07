El Trece bajo la lupa: Florencia Moyano desconsolada

Mientras que Florencia Moyano responde: “No me gusta que pases los límites. No me gusta que cuando te digo que no, transformes todo para que sea como vos querés y que siempre termino sintiendo que lo que te digo no te importa”.

Al ver las imágenes, Flor Moyano se quebró y dijo: “Es fuertísimo verme ahí, en esa situación y tener que revivir estas cosas”. "Yo me sentía totalmente indefensa. Me sentía como prisionera en el mismo lugar donde estaba viviendo y trabajando".

“Si bien trato de seguir adelante con mi vida, me sorprende que habiendo pasado muchos meses, veo esto y es una herida que se vuelve a abrir. Es fuerte”.

MAS VIDEO INEDITO: Flor Moyano Y Juan Martino En #ElHotelDeLosFamosos En #DDM

Más contenido en Urgente24:

Crisis en El Nueve por Marcelo Tinelli: Ahora, renunció Maju Lozano

Goleada del Inter Miami, locura por Lionel Messi y curioso festejo

Pasaporte argentino: A qué países se puede ingresar sin visa

Previaje 5 confirmado: Massa adelantó cuándo se lanzará

Los 3 centros de ski más baratos en la Argentina