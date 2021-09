The Economist: "Kristalina Georgieva debe renunciar"

Permítanme explicárselo de manera muy simple. No es cierto. Ni en este caso, ni antes ni después, he presionado al personal para que manipule los datos Permítanme explicárselo de manera muy simple. No es cierto. Ni en este caso, ni antes ni después, he presionado al personal para que manipule los datos

El informe de investigación fue preparado por el bufete de abogados WilmerHale a pedido del Comité de Ética del Banco Mundial.

The Economist cerró su editorial de una manera muy crítica:

Por eso la Sra. Georgieva, una estimada funcionaria de varias instituciones internacionales, debería dimitir. Una vez que se evitó la vergüenza de China, agradeció a un investigador principal por “hacer su parte por el multilateralismo”. Ahora ella también debería aportar su granito de arena al multilateralismo cayendo sobre su espada. Por eso la Sra. Georgieva, una estimada funcionaria de varias instituciones internacionales, debería dimitir. Una vez que se evitó la vergüenza de China, agradeció a un investigador principal por “hacer su parte por el multilateralismo”. Ahora ella también debería aportar su granito de arena al multilateralismo cayendo sobre su espada.