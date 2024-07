Tarjetas vs dólares: La forma más conveniente de comprar en Chile en la actualidad

Límites de gasto y franquicia

Es importante tener en cuenta los límites de gasto permitidos al regresar a Argentina. La franquicia es de U$S 300 por persona si se viaja en auto y U$S 500 si se viaja en avión. Además, hay una franquicia adicional de U$S 500 para compras en el free shop. Si un grupo de cuatro adultos viaja en auto, el límite de compras sin abonar arancel será de U$S1200. Para los menores de 16 años, la franquicia es la mitad de la establecida para los adultos.

Si se excede la franquicia, se debe pagar un arancel del 50% sobre el excedente en la aduana, el cual puede abonarse en pesos o con tarjeta de crédito. Es fundamental guardar todos los tickets de las compras realizadas en Chile para evitar inconvenientes.

compras en chile 2.jpg

Viajar a Chile: Rutas recomendadas

Desde la Patagonia norte, quienes viajan desde Neuquén o el Alto Valle de Río Negro suelen elegir Temuco como destino de compras, accesible a través del Paso Pino Hachado. Aquellos que parten desde Bariloche, El Bolsón, la Comarca Andina o Villa La Angostura, suelen optar por el Paso Cardenal Samoré, que conecta con las ciudades de Osorno y Puerto Montt. Otra opción, aunque dependiendo de la época, es recurrir al Paso Cristo Redentor, en Mendoza.

Planificar un viaje de compras a Chile en este momento puede ser muy beneficioso debido a las liquidaciones de temporada y las opciones de pago disponibles, lo que permite a los viajeros maximizar sus ahorros y disfrutar de una experiencia de compras conveniente y económica.

