"Soy el único que leyó el libro de Javier Milei: es para economistas, muy denso y repetitivo".

Juan-Carlos-de-Pablo.jpg Juan Carlos de Pablo y el dólar

¿Qué pasará con el dólar?

Con respecto a los controles cambiarios, contradijo a la mayoría de los economistas liberales:

“Los únicos interesados en liberar el cepo son los gerentes de las multinacionales que necesitan reenviar remesas a sus casas centrales. Tal vez, lo sacamos y no pasa nada. Pero, es posible que se genere una corrida y vuele todo por el aire. ¿Por qué correr semejante riesgo?”.

Finalmente, dio su pronóstico:

"En el mundo, hoy la palabra es irrelevante. Los políticos hablan todo el tiempo pero no hay que llevarles el apunte. Me parece que no habrá otra fuerte devaluación, a pesar de todo lo que se dice y publica".