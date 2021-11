Peligrosa carrera de Alberto Fernández al récord en 30 años

El peor irresponsable es el actúa con ignorancia y permanece en ella. Cuando el Frente de Todos, cuya conducción disputan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, subestima el impacto de la emisión de moneda basura, lo hace desde la ignorancia, en parte porque sus técnicos son de escasa idoneidad. Pero lo grave es que no investiguen, que no se actualicen y no consideren la evidencia de los hechos. El peronismo K, el radicalismo tradicional, el macrismo 2015/2019 y la izquierda trotskysta argentina que todavía no llegó al poder, se parecen mucho a José Alfredo Martínez de Hoz, el abogado al que aborrecieron. Todos amantes del gasto público y la presión tributaria. Las diferencias sobre precios o tipo de cambio o estructura financiera pasan a ser secundarias, maquillaje, cotillón. Todos o fracasaron o carecen de respuesta ante la inflación, el gran disgregador social e institucional.