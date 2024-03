Los patagónicos furiosos con YPF, la demandarían en forma conjunta

En la primera semana de marzo, YPF finalmente anunció a sus inversores que a lo largo de 2024 invertirá unos US$ 5000 millones, un 12,5% menos que el año pasado, aunque destinará a sus operaciones en Vaca Muerta US$ 3.000 millones en su estrategia de focalizar esfuerzos en el no convencional neuquino.