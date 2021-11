Tal como se viene advirtiendo desde la City Porteña a través de consultoras y el análisis de economistas, Milei coincidió en que "hoy el Banco Central no tiene dólares netos en sus reservas. El Gobierno no es el dueño de los dólares y obliga a vender al campo a un dólar irrisorio pero después te quiere obligar en qué gastarlos. Es un disparate. Eso es atentar contra la libertad; eso no puede terminar bien".