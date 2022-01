Industriales piden vacunación obligatoria contra el Covid-19

El ausentismo

Según Taborda, la semana pasada hicieron "un relevamiento en el que vimos que el 60% de las empresas tenía inconvenientes con el ausentismo, pero la otra parte estaba trabajando de forma normal".

"Pero esta última semana hubo una explosión de casos, estamos arriba del 20% de ausentismo y lo trabajamos con el Gobierno, con tiempo", añadió en declaraciones a radio Universidad.

En ese sentido, dijo que en Santa Fe hay "empresas que hacen autotests, pero son para control interno y van previniendo un contagio masivo", pero alertó que "es imposible que todas las empresas lo tengan", por lo que "es importante cumplir con los protocolos para evitar más contagios masivos".

"Lo bueno del aislamiento con síntomas es que hoy en día la mayoría de los que tienen síntomas es positivo, y por otro lado creemos que hay que darle importancia a la vacunación", agregó, ya que "la mayoría de las personas están al borde de los cinco meses desde su última vacunación".

Polémica entre la UIA y la CGT

En agosto de 2021, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, durante una conferencia de prensa planteó que aquellos trabajadores fabriles que decidan no vacunarse contra el Coronavirus no podrían regresar a su puesto de trabajo. Al mismo tiempo, según la UIA esos trabajadores que nieguen la posibilidad de vacunarse deberán también perder el beneficio que tenían hasta ahora de percibir un salario o asignación no remunerativa.

"No hablamos de despedir. Hemos adoptado métodos de prevención en los ámbitos fabriles, y respetamos las consignas. Una que hoy es inevitable es que quien quiera reingresar en un lugar de trabajo colectivo como es una fábrica tiene que tomar las medidas del caso como es vacunarse, y si no lo hace no podrá ingresar. Y en ese caso, de hecho, cesa la dispensa", había explicado el dirigente industrial.

Tras ese planteo, desde la CGT el secretario general, Héctor Daer contestó: "Esto no se entiende si es para embravecer a los gerentes de personal o un clima de un grupito de gerentes de personal que pueden haber transmitido esto. Es un absurdo pero además es ilegítimo e ilegal", dijo en declaraciones a la radio Futurock.

"Es un debate absurdo y marca también dónde cayó la UIA. Esto es el clima que puede tener un estudio jurídico, pero no una entidad empresarial como la UIA, que tendrá intereses propios, tendrá que definir posturas de desarrollo con el Estado, con los trabajadores, pero de ahí a avanzar a una cuestión insólita, cuando no hay un calendario de vacunación que obligue a la vacuna...", se quejó Daer.