Habló Alberto Fernández y subió el dólar blue

no debemos ver al empleo como un costo

Además de afirmar que

doble indemnización y prohibición de despidos no van a durar en el tiempo

Sin aclarar cuando van a terminar estas medidas, marcaron una senda de rechazó hacia el gobierno y esto se terminó viendo reflejado en el mercado cambiario.

El presidente Alberto Fernández planteó ante empresarios que el "1er gran problema de la Argentina es terminar con la desocupación creando empleo genuino". Durante su discurso este viernes en el cierre del Coloquio de IDEA, el mandatario dijo que "la asistencia del Estado" a través de los planes sociales "no es un remedio, sino un paliativo para la pobreza". En ese sentido agregó que "no existe otro remedio que la inversión privada y la creación de empleo", en lo que pudo ser un gesto de acercamiento al sector como también lo fue su participación en el evento, del que el kirchnerismo ha sido históricamente refractario.