FMI: Pesce salió a aclarar para no complicar la negociación

Al mismo tiempo, agrega

Pesce recordó que más allá de estas esperadas reformas, la Administración Nacional y el BCRA están trabajando intensamente para la definición de un programa con el FMI

Previamente, en un mensaje grabado, había afirmado que es necesario que el FMI flexibilice las condiciones de préstamos extraordinarios como el que le brindó a la Argentina.

Miguel Ángel Pesce -por la mañana- salió a aclarar que

No hay que descartar que se repitan otras circunstancias similares, en otros países; por eso, hay que adecuar los plazos y las tasas de interés a los volúmenes de asistencia que puedan requerir los países miembros del fondo, especialmente los países en vías de desarrollo

Agrando que

En ese sentido, me parece valioso explorar mecanismos bilaterales de asistencia a través de los bancos centrales y de mecanismos de swap de monedas, o la utilización de los Derechos Especiales de Giro o la ampliación de los Derechos Especiales de Giro que se dio este año a aquellas naciones que no los requieran

Sobre esto, el presidente del BCRA opina que es fundamental

poder canalizar estos recursos vía multilateral pero también vía bilateral a aquellos países que requieren asistencia y que no necesariamente son países pobres, sino países de ingresos medios que tienen situaciones de estrés financiero

En tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que todos los indicadores de la economía argentina están creciendo -cuando en realidad estamos en un rebote (que además tendría que ser mayor)-, pero advirtió que el principal “escollo” para consolidar ese camino es la deuda con el Fondo Monetario Internacional -FMI-, que se debe refinanciar en términos “favorables” para la recuperación del país.

En el cierre de las Jornadas Monetarias organizadas por el Banco Central, el funcionario concluye

El principal escollo para mantener la estabilidad es la deuda con el FMI, que hay que lograr refinanciar sobre la base de términos que permitan que la economía argentina se pueda seguir recuperando