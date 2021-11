Se pronuncie o no se pronuncie públicamente, te puedo asegurar que, como es una persona que entiende de economía y de política, aunque no te guste cerrar con el Fondo Monetario Internacional, es imprescindible para poder pensar en tranquilizar la macroeconomía, crecer y bajar la inflación. En ese sentido, quedate tranquilo que están todos de acuerdo", resumió al aire de A24 en un mano a mano con el periodista Luis Novaresio.

A su vez, se supo que el jefe de Estado todavía está muy molesto por las cartas de CFK y el vaciamiento del Gabinete que intentó tras las PASO, motivo por el cual la responsabiliza -frente a dirigentes oficialistas en encuentros en la Quinta de Olivos- por la pérdida de 10 puntos entre 2019 y 2021. Santoro, al respecto, algo deslizó:

"No veo llamativo que Cristina no hable. Hablé con ella y está muy bien. A ver, creo que los dirigentes políticos deberían tener un diálogo en reserva. Hasta te podría decir que a mí me molesta más lo otro: cuando nos decimos las cosas por los medios de comunicación, nos mandamos mensajes, operaciones cruzadas; eso no va".

image.png Cristina Kirchner en aprietos por el acuerdo con el FMI.

También disparó contra su abogado, Gregorio Dalbón, por haber dicho que Santoro era una oportunista al denunciar brigadas dedicadas a la corrupción policial en la Ciudad de Buenos Aires tras el crimen de Lucas González:

"2 horas después de esas declaraciones, dijo todo lo contrario. Se disculpó en un tuit conmigo y salió en C5N diciendo que la denuncia que nosotros habíamos hecho incluso podía ayudar a la denuncia de él. Y como es el abogado de la familia, es lo único que voy a decir. Yo con Dalbon no trabajo y apoyo a la familia (pero no a Dalbón)".