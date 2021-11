El Frente de Todos mira a la Izquierda para CABA 2023

"Vamos a tener que hacer una alquimia electoral importante para poder ganar la Ciudad, que es juntarnos con la Izquierda y sectores moderados liberales sino no se va a juntar un 50%. Esto es un desafío para adelante. Es el peronismo, es el Frente de Todos, en lo posible toda la Izquierda y además un sector de la sociedad que no es de Izquierda ni peronista pero que tiene una sensibilidad parecida a la de nosotros. Yo no creo que todos los que hayan votado a Juntos por el Cambio sean personas de derecha. Creo que mucha gente los vota porque cree que esa opción es más legítima".

Días atrás, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había dicho tras el 47% de María Eugenia Vidal y Martín Tetaz en la Ciudad que "puede haber habido una expectativa mayor en la ciudad; en el resto del país, el festejo fue absoluto. La expectativa que teníamos en la Ciudad era el 50%".

Ella, en agosto de 2021 había dicho también en TN: "Yo era mejor candidata que Vidal. Yo hubiera sacado más votos que ella. Pero no quiero ser diputada. Y es por eso que decidí no estar".

Y se alineó detrás de las ideas de Javier Milei, aunque luego dijo que iba a votar a Vidal: "Me parece que Javier Milei es un candidato interesante. Él ha puesto un debate sin tener vergüenza. Es un debate sin vergüenza, decir que defiende el liberalismo, la libertad, sin miedos".

Pero el caso Lucas González no es el único tema que une al FDT y la Izquierda. También lo es la construcción de torres y el medioambiente, por ejemplo.