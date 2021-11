La carrera electoral por elecciones presidenciales 2023 ya se lanzó en ambos frentes. Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos coinciden que el mapa que se viraliza con azul y amarillo en cada resultado electoral puede no tener nada que ver con los próximos comicios (basta con comparar el de 2015 vs. 2017 vs. 2019 vs. 2021). Pero lo más curioso de todo es que la carrera no es entre un frente y el otro sino entre un partido y otro de la misma coalición, por lo que la UCR ya picó en punta.