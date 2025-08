Denuncian que ARSAT genera ganancias y la están desmantelando

Y continuó:

Lo que hay es interés en quedarse con partes: la fibra, el data center, los satélites. La quieren desguazada. No interesa fortalecer una empresa nacional de telecomunicaciones, sino fragmentarla y abrir el paso a capitales que buscan rentabilidad inmediata sin compromiso con el desarrollo federal

También, explicó que el vaciamiento actual se da en un contexto de presión del mercado para liberalizar completamente el sector y debilitar el rol del Estado como actor estratégico en las telecomunicaciones.

"No hay excusa. Es sólo una perversidad. Es hacer daño por una convicción: que todo lo estatal tiene que ser malo y todo lo privado, bueno. Esa es la lógica discursiva de los regímenes liberales", dijo el líder gremial.

"Es un plan deliberado de desmantelamiento que responde a intereses ajenos al país y a un modelo de dependencia, donde el conocimiento, la infraestructura y el control de los datos quedan en manos extranjeras", amplió en diálogo con el sitio mencionado.

image Crece el conflicto en Arsat y los trabajadores van al paro.

Paro y movilización

En tanto, anunció una nueva medida de fuerza:

El 8 de agosto vamos a hacer un paro y movilización. Vamos a ir hasta el juzgado donde tenemos hecha la denuncia a ARSAT por no negociar colectivamente

"La presidencia de la OIT mandó una nota donde notifica al gobierno argentino sobre la obligación de negociar colectivamente y la falta que está cometiendo en el caso de la empresa ARSAT", explicó.

Manifestó que "ARSAT brinda una red muchísimo más grande, mucho más potente y moderna que cualquiera de las prestadoras que están en el país", y que históricamente materializó un proyecto de integración nacional, abarcando la vigilancia de las fronteras y el desarrollo económico y social en todas las regiones del país.

"Hay regiones con un enorme potencial, pero sin una red de telecomunicaciones potente y eficiente, pensar en su desarrollo es simplemente una quimera", remarcó.

Por último, alertó sobre la paralización del proyecto ARSAT-III, que está en riesgo por la falta de pagos a proveedores, algo que caracterizó como "una perversidad" del gobierno libertario.

Y subrayó:

La crisis de ARSAT es brutal, pero no por falta de inversión, ya que ARSAT es una empresa rentable y autosustentable, que no necesita subsidios del Estado

