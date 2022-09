La jornada de hoy, viernes 16 de septiembre, estuvo marcada por el repunte de los dólares financieros y las fuertes compras del BCRA en el MULC, las cuales ascienden a US$ 200 millones gracias a los US$ 368 millones ingresado por este tipo de cambio diferencial para los exportadores de soja. En la semana el dólar soja sumó US$ 1.886 millones y en el mes lleva US$ 3.564 millones de ingresos.