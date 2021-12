China advierte a USA: Los explotadores son ustedes

Por otro lado, el régimen chino se hizo del servicios de sus académicos para intentar desestimar tales acusaciones de explotación. Es el caso los académicos de la Universidad de Jinan en Guangzhou, en la provincia de Guangdong al sur de China, quienes se dedicaron a realizar un trabajo investigativo sobre las condiciones laborales de la industria del algodón en Xinjiang. Las conclusiones que se hallaron según los académicos chinos, es que no solamente no existe tal opresión ni trabajo forzado, sino que son las propias empresas las cuales son explotadas por la demanda de las industrias occidentales. Además, destacan que el proceso de producción de la industria del algodón en la región se encuentra altamente mecanizada, por lo cual, no se puede sospechar de tales denuncias por parte de USA.