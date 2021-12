La otra guerra secreta de China y USA

La carrera tiene riesgos. Para acelerar el desarrollo de la industria de chips, China estableció en 2014 un fondo de inversión en circuitos integrados de US$ 22.000 millones respaldado por el Estado. Varios gobiernos provinciales establecieron fondos que financien la industria de los semiconductores. Sólo en 2020, las empresas chinas de chips recibieron una inversión de alrededor de US$ 35.000 millones, informó TechNode.

En verdad, no es volumen que impresione: USA tiene el 70% de la inversión en I+D para chips, rubro que en el mundo alcanza a US$ 65.000 millones anuales.

xi Jinping.jpg China, liderada por Xi Jinping, hizo muchos avances tecnológicos pero con los semiconductores todavía no puede.

El Gran Bloqueo

Pero Beijing ha descubierto que gastar mucho dinero en efectivo no garantiza la autosuficiencia veloz en la industria de los semiconductores: Estados Unidos multiplica las 'listas negras' de exportación que crean cuellos de botella en la cadena china de fabricación de chips.

Se suponía que Tsinghua Unigroup, controlado por la prestigiosa Universidad Tshinghua, lideraría el acceso a la autosuficiencia en semiconductores. Pero no pudo superar barreras que levantó USA en nombre de su seguridad nacional.

En 2020, UCA colocó al mayor fabricante de chips de China, SMIC, en la lista de 'entidades' del Departamento de Comercio que sufren limitaciones de acceso a componentes Made in USA, incluidos diseños y software. Ya lo había hecho con el campeón de la telefonía móvil, Huawei, que todavía no ha logrado superar el bloqueo.

El grupo de expertos del Instituto Lowy, de Australia, notificó:

2 rondas de medidas de control de exportaciones de la Administración Trump en 2019 y 2020 bastaron para impedir que los fabricantes de chips chinos, así como las fundiciones globales que cooperan con empresas chinas, accedan a equipos y software de producción de semiconductores fabricados en USA. Estos bloqueos han limitado seriamente la capacidad de China para perseguir el avance tecnológico en la industria. 2 rondas de medidas de control de exportaciones de la Administración Trump en 2019 y 2020 bastaron para impedir que los fabricantes de chips chinos, así como las fundiciones globales que cooperan con empresas chinas, accedan a equipos y software de producción de semiconductores fabricados en USA. Estos bloqueos han limitado seriamente la capacidad de China para perseguir el avance tecnológico en la industria.

La estrategia industrial 'Made in China 2025', del Partido Comunista Chino fijó el objetivo de que en 2025 el país pueda abastecer en el mercado interno el 70% de sus necesidades de chips.

USA se encuentra empeñado en impedirlo.

Problemas

En 2015, Tsinghua Unigroup intentó la compra del 15% de Western Digital pero tuvo que abortar la operación ante el rumor de que Washington DC bloquearía la transacción.

Algo similar ocurrió con la oferta de US$ 23.000 millones al gigante estadounidense Micron.

En cambio sí prosperó la compra por US$ 2.600 millones del fabricante francés de componentes de chips inteligentes Linxens, en 2018.

Pero en noviembre 2020, Tsinghua Unigroup incumplió el pago de un bono de US$ 450 millones, y en enero 2021 había incumplido bonos por US$ 3.600 millones. Su deuda total supera los US$ 30.000 millones.

¿Cómo fue que el Estado chino no lo anticipó o impidió?

Xiaomeng Lu, director de GEO, consultora de tecnología de Eurasia Group, a Quartz:

Tsinghua Unigroup aprovechó en exceso su prestigioso nombre y el generoso apoyo gubernamental ... [su] rápido crecimiento impulsado por subsidios y el incumplimiento de la gran promesa de progreso tecnológico son emblemáticos de los principales problemas del sector de semiconductores de China. Tsinghua Unigroup aprovechó en exceso su prestigioso nombre y el generoso apoyo gubernamental ... [su] rápido crecimiento impulsado por subsidios y el incumplimiento de la gran promesa de progreso tecnológico son emblemáticos de los principales problemas del sector de semiconductores de China.

Mientras tanto, USA considera restricciones comerciales más estrictas sobre SMIC, según The Wall Street Journal. La compañía ha ganado importancia estratégica y logró una inversión de US$ 2.200 millones de 2 fondos estatales en 2020.

Qualcomm, uno de los fabricantes de chips más grandes a nivel mundial, ingresó US$12.300 millones en China en último año fiscal. La cifra representó casi la mitad de sus ventas a nivel global. El meme fue utilizado contra Qualcomm cuando se conoció que la mitad de sus ingresos anuales provenían de China.

MariSilicon X

El chip MariSilicon X es una unidad de procesamiento neuronal que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de fotos y videos a través del aprendizaje automático, fabricado con la tecnología de proceso de 6 nanómetros de TSMC, el chip se presentará antes de abril 2022.

El proyecto MariSilicon es dirigido por el ex Qualcomm, Jiang Bo.

El fabricante chino de teléfonos Oppo desarrolló MariSilicon X, un avance muy importante por lograr la autonomía en el suministro de semiconductores en medio de una escasez global de chips.

En el 'Oppo Inno Day 2021', de 2 días, el fundador y CEO Chen Mingyong dijo que el nombre del chip de Oppo está inspirado en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del oceáno, lo que refleja las dificultades de desarrollar un chip.

Chen:

El nacimiento de MariSilicon X indica que Oppo ha entrado en las 'aguas profundas' de la I + D. Las empresas de tecnología deben resolver problemas clave con avances en tecnologías clave. Sin tecnología central no puede haber futuro. El nacimiento de MariSilicon X indica que Oppo ha entrado en las 'aguas profundas' de la I + D. Las empresas de tecnología deben resolver problemas clave con avances en tecnologías clave. Sin tecnología central no puede haber futuro.

El chip está siendo fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que accede a la tecnología de proceso de 6 nanómetros. El rol de TSMC ayuda a darle una lectura diferente a las noticias sobre el belicismo entre China y Taiwan.

Es el primer chip NPU (unidad de procesamiento neuronal) diseñado para imágenes en el terminal móvil. El semiconductor es casi 20 veces más rápido y reduce a la mitad el consumo de energía para algunas tareas en comparación con el anterior teléfono inteligente de gama alta de Oppo, dijo la compañía en un comunicado.

Oppo afirmó que MariSilicon X puede producir videos nocturnos 4K asistidos por IA (inteligencia artificial) con un alto rango dinámico, aplicando mejoras de imagen que normalmente se ven en imágenes fijas a imágenes en movimiento.

Otros fabricantes chinos de teléfonos, como Xiaomi y VIVO, también han lanzado sus chips de imagen de desarrollo propio: Xiaomi Surge C1 y VIVO V1, respectivamente.

Los analistas estiman que el desarrollo interno de chips críticos podría fortalecer los controles de la cadena de suministro y aliviar la escasez y las interrupciones generalizadas.

Chen Mingyong.jpg Chen Mingyong, una esperanza para China en una carrera de muchos obstáculos.

Intel

Todo esto sucede en medio del escándalo Intel. En 1985 Intel ingresó al mercado chino, y la compañía obtuvo enormes beneficios de China: en 2020, el 26% de los ingresos de Intel provinieron de China continental y Hong Kong.

Casi el 10% de las propiedades, fábricas y equipos de Intel se encuentran en China.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el fabricante estadounidense de chips les pidió a sus proveedores, en una carta abierta, que no se abastecieran de productos o mano de obra de la región noroeste de Xinjiang.

En Occidente se ha mencionado la supuesta tortura y represión generalizadas de los uigures, en su mayoría musulmanes, y otras minorías religiosas y étnicas en Xinjiang. Beijing ha rechazado las acusaciones y afirmó que tenían una "motivación política" y eran "desinformación".

Según un informe de Reuters, Intel les informó que, consecuencia de restricciones impuestas "por múltiples gobiernos" se le había "exigido que se asegurara de que su cadena de suministro no utiliza mano de obra ni se abastece de bienes o servicios de la región de Xinjiang".

Y que “está obligado a garantizar que nuestra cadena de suministro no utilice mano de obra ni productos o servicios de la región de Xinjiang en China."

Uusuarios chinos de las redes sociales exigieron un boicot nacional a Intel, que difundió una declaración de disculpa después de la publicación de su carta a proveedores.

Intel explicó lo obvio: que su compromiso de evitar las cadenas de suministro de Xinjiang era una expresión de cumplimiento de la legislación estadounidense, más que una declaración de su posición sobre el tema.

El incidente ha ratificado el proyecto chino de lograr la autonomía en chips pero... no es un negocio sencillo.