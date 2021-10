Campo vs. Gobierno: Ahora, por exportación de maíz

Al aire de La Red Rural (AM 910), desafió: “Con respecto al trigo ya casi estamos sobre la cosecha. Este mes se cosechará el primer lote, en Tucumán. No veo problemas. En tanto que el maíz está emergiendo con las primeras plantitas. Ahí tenemos una ventana de mayor plazo, estamos siguiendo día a día cómo vienen las anotaciones de las exportaciones y la demanda interna. Y si hay que tomar alguna decisión, llegado el momento se tomará. Acá ya se tomó una decisión con el maíz en su momento y no pasó nada”.