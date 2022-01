BCRA: Alberto Fernández negocia por los patacones chinos

Por lo bajo, las críticas sobre esta iniciativa comienzan a hacerse sonar. No se ve hacia dentro del Frente de Todos que un Swap le proporcione al país la espalda necesaria para hacer frente a las obligaciones que tiene el país, y no entienden el sentido de tal iniciativa por parte del presidente si los yuanes que proporciona China no pueden ser utilizados. En definitiva, son bulto, papeles de color que incrementan de manera artificial el número de las reservas, y si es para impresionar al mercado o al FMI, resulta incomprensible.