Diana Mondino y la decepción 'terraplanista' con China

En febrero de 2023, ya sin los límites que tienen los funcionarios públicos, Malcorra dijo:

“Soy de las que sostienen que hay que mantener las puertas del diálogo abiertas. La región y la Argentina dependen mucho de China en inversiones y en materia económica; es un socio fundamental, un inversor importantísimo. Pero, en financiamiento, Estados Unidos es un socio crucial. No podemos negar ni lo uno ni lo otro. Hay que mirar los intereses prácticos, buscar un equilibrio entre esas realidades y balancearse”.

Irrealidad libertaria

Pero el discurso 'libertario' y de un sector del 'macrismo' más rudimentario -por ignorancia ya que, tal como lo demostró Mondino, tener un doctorado universitario no garantiza conocimiento más allá de lo específico- especuló con arrasar el ya famoso centro de observación espacial chino en Neuquén.

Ya que estamos: la carrera espacial china no es un invento. Acaba de aterrizar en Dongfeng (Región Autónoma de Mongolia Interior) la nave espacial tripulada china Shenzhou-17 y entregó 2 docenas de lotes de muestras científicas para 23 proyectos científicos diferentes.

El discurso de la campaña para llegar al poder no es el discurso de la gestión: la realidad modifica. Algunos lo entienden y otros no.

TLC

Un dato no menor: el profundamente proestadounidense Jair Bolsonaro no retiró a Brasil de BRICS (Brasil Rusia India China Sudáfrica) mientras fue Presidente. Y BRICS es mucho más importante que lo que se haya acordado en Neuquén.

Pero hay algo más trascendente aún: horas atrás (el 01/05) comenzó a tener vigencia el acuerdo de libre comercio (TLC) entre China y Ecuador.

Este inicio sucedió mientras China recibía en Beijing a los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina, Bolivia y Perú.

China y Ecuador cancelarán los aranceles sobre el 90% de las partidas tributarias entre sí en fases, de las cuales 60% se cancelan desde que el acuerdo tiene vigencia.

La mayoría de los productos procedentes de China que ingresan al mercado ecuatoriano -productos plásticos, fibras químicas, productos de acero, maquinaria, equipos eléctricos, muebles, automóviles y repuestos, baterías de litio-, tendrán una gradual baja de sus aranceles de importación desde 5% a 40% hacia el 0%.

De manera similar, los productos ecuatorianos como plátanos, camarones, pescado, aceite de pescado, flores frescas y secas, cacao y café que ingresen al mercado chino, del actual 5% al 20% a 0%.

Zhou Zhiwei, experto en estudios latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales le dijo al Global Times que la complementariedad de ambas partes en lo económico "tiene una fuerte sostenibilidad y es menos vulnerable a los factores económicos y geopolíticos globales".

El comercio de China con los países latinoamericanos se expandió un 8,3% interanual en los primeros 3 meses de 2024 hasta alcanzar los US$ 120.630 millones, según datos de la Aduana china.

Diana Mondino

En este contexto, Diana Mondino visitó China, del 18/04 al 01/05, antes de ir a París (Francia) a manifestar el interés en ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En Beijing también estaban la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa Lunda; y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea Franco.

Jiang Shixue, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Shanghai, dijo que existían "amplias perspectivas de cooperación entre China y Argentina en los campos de nuevas energías, siendo Argentina un país rico en recursos de litio".

Global Times, medio del Partido Comunista Chino (PCCh):

"Según información pública, China es el segundo socio comercial de Argentina, representando el 13,8% del comercio exterior total de Argentina. China es también el 3er. mercado de exportación más grande de Argentina y la 2da. fuente de importaciones. La inversión directa china en Argentina se centra principalmente en infraestructura, energía y la industria de nuevas energías.

Avanzar en áreas como la transición energética y la cooperación agrícola es esencial para apoyar a las industrias clave de Argentina, dijo Zhou.

En términos de cooperación en nuevas energías, la madurez de la tecnología china, junto con inversiones predecibles, es crucial para que países como Argentina logren un crecimiento económico sostenible, añadió Zhou. (...)".

Luto terraplanista

¿Cómo explicar a los crédulos terraplanistas criollos que el capítulo 'Base China en Neuquén' se terminó? No pueden creerlo aún.

Cuando Mondino estaba en Beijing fue informada que el grupo Hanaq, con una fuerte presencia en Salta y Jujuy, es el primero que llegó a Mendoza a manifestarse públicamente como uno de los interesados en desarrollar la exploración minera a la que apuesta el gobernador Alfredo Cornejo.

Y Cornejo es un aliado al que no sólo se le concedió ingresar al directorio de YPF (US$ 72.000 por mes de salario, que irán a la provincia y no a un funcionario, anunció él) sino que firmará el Pacto de Mayo el 25/05.

José Luis Manzano es un importante vendedor del proyecto minero de Cornejo pero el grupo chino ya solicitó 20 permisos de exploración de cobre, una zona de más de 20.000 km2.

Es cierto que fue muy grotesca la respuesta de Mondino a la pregunta del cronista del diario Clarín pero es un problema de ausencia de estrategia de comunicación. Los chinos son todos iguales pero muchos de los científicos tienen rango militar por el poder del PCCh está construido sobre el Ejército Popular de Liberación. Es inevitable. Pero en esta ocasión quizás un ridículo sea más sencillo que la verdad.

Lo que hay que saber es que en el ejercicio del gobierno ocurren cambios, más allá de la anécdota. Algunos son traumáticos para el relato doméstico. En todo caso, por eso es imprescindible que los funcionarios públicos conozcan previamente más del Estado y sus consecuencias antes de ingresar a la función. La relación con China es una política de Estado: casi 5 meses le demandó aprenderlo a los Milei y Mondino.

