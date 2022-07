Sebastián Battaglia: El 'títere' desnudó al 'titiritero'

Si bien exhibió alguna mejoría futbolística nunca mostró ser un equipo con buen funcionamiento ni con buenos atributos alusivos. Sin embargo, la vara estaba tan baja que, cuando jugaba un poquito mejor, parecía demasiado.

La verdad es que Boca Juniors no exhibió nunca en el campo de juego un trabajo de equipo atribuible a un entrenador, tal como la actividad lo requiere.

Lo paradójico es que, en reiteradas ocasiones, pareció que el DT llegaba al final de su ciclo o por malos rendimientos o por enfrentar a algún rival de turno emblemático y complicado y cuando eso sucedía, él lograba saltar el escollo (de la forma que fuese) y todo seguía adelante. Battaglia era como Highlander.

sean connery highlander.jpg Highlander: Los Inmortales sólo pueden morir decapitados entre sí.Una maldición los obliga a luchar entre sí hasta que sólo quede uno de ellos. El escocés Connor MacLeod (Christopher Lambert) es uno de los supervivientes, aquí en escena con Sean Connery.

Y esta vez, cuando parecía en lo previo que la parada no iba a ser tan compleja, por varios factores, Boca besó la lona de forma novelesca.

Fue una noche dramática, con llanto de jugadores incluido. Una frustración impensada. Una novela digna de un guión de película.

A Boca o lo venían zafando los penales con la inmensa figura del atajador Agustín Rossi, las corridas de Sebastián Villa, la categoría de Darío Benedetto o el desparpajo del pibito Exequiel Zeballos. Algo, siempre lo hacía zafar.

Inclusive la categoría de Eduardo Salvio, que en este caso no pudo estar en el desquite con Corinthians y así llegamos al detonante que terminó eyectando al entrenador, luego de sus sensatas declaraciones.

Esos dichos fueron el último problema que expuso a Sebastián Battaglia. Es cierto que la relación entre el ex entrenador y el Consejo de Fútbol estaba muy tensa desde hace un tiempo. Muchos sostienen que ya estaba definitivamente quebrada.

No obstante, considerando que al líder del Consejo (Juan Román Riquelme) le resultaba funcional a sus formas de manejarse, los melones se acomodaban solitos en el carro. Uno de los problemas de las derrotas consiste en que desacomodan todos los melones. En el caso de Battaglia, si los melones seguían acomodados, Riquelme estaba aliviado. En esta ocasión, los melones pusieron a Riquelme en la línea de fuego.

La vanidad de Riquelme le impide contar hasta 10. La eliminación ante Corinthians terminó con la vida útil de Battaglia.

"ESTA DERROTA DUELE": #Battaglia e #Izquiedoz en conferencia tras la eliminación de #Boca de la Copa

El coraje

Román Riquelme mandó a sus mulos (Jorge Bermúdez, por ejemplo) a despedir a Battaglia a las pocas horas de hacer esas declaraciones en las que el ex entrenador terminó de poner en evidencia algunas falencias de gestión que ya estaban a la vista.

Lógicamente, no es lo mismo que lo diga Battaglia a que lo digamos nosotros. El impacto es otro, y Román lo sabe.

También es cierto que si hubiera seguido en la Libertadores... si la tómbola de los penales lo hubieran favorecido una vez más... la relación hubiera sido la misma... y quizás Battaglia no habría declarado lo que declaró... y le hubieran pegado de puntín para adelante de nuevo... negando lo evidente... a las partes siempre les resultó más conveniente esa metodología. Fue el error recurrente de Boca.

"EN NINGÚN MOMENTO PENSÉ EN AGREDIR AL PLANTEL": #Battaglia, CONTUNDENTE sobre sus palabras

Es cierto que algunos tienen como estrategia apostar por la paciencia y esperar a que el tiempo resuelva los problemas.

Otros prefieren enfrentar los esos problemas porque afirman que llegarán lo mismo aunque de peor manera.

Lo que no se puede es especular con el tiempo sin tener paciencia ni enfrentar los problemas sin atesorar coraje.

Una lección anticipada para el sucesor de Battaglia: ¿qué entrenador decidirá ser? La autonomía parece prohibida.

Otra lección anticipada: no insista, no busque a Jorge Ameal, el presidente del club. No existe, está missing, ¿será un avatar?

Ameal Riquelme Jorge Ameal es el presidente de Boca. Es oportuno recordarlo porque la mayoría ya lo olvidó. Pareciera que Juan Román Riquelme es el titular del club.

Boca terminó bebiendo su propia medicina en el ámbito que nunca hubiese elegido.

Boca habría cambiado la Copa Argentina y la Copa de la Liga que ganó de la mano de Battaglia por quedarse con la Copa Libertadores Nº7.

El destino venía haciendo guiños. Boca parecía dominar el azar. Por eso fue tan rudo el golpe.

En verdad, el problema venía de arrastre. Su génesis es previa a Battaglia porque éste sólo fue un manotazo de ahogado de Riquelme para evitar la escasez de los resultados esperados o deseados cuando Miguel Ángel Russo era el entrenador.

Battaglia llegó como el 2.0 de Riquelme, etapa superadora delciclo en Boca.

Títulos conseguidos,

ganarle por penales ante su clásico rival en un par de cruces y

los periodistas exitistas,

lograron construir a Boca su propio castillo... de naipes.

Es grave: algunos creyeron que era de hormigón y no de naipes. En el momento menos pensado, el castillo completo se vino abajo de un mazazo.

miguel-angel-russo-riquelme.jpg Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme. Cuando fracasaron juntos, Riquelme inventó a Sebastián Battaglia.

Boca Junionrs

Los acontecimientos en la fatídica noche del 5 de julio en La Bombonera fueron increíbles.

Boca llegó a ese choque sin jugar bien, sin ser mejor que sus rivales pero la moneda siempre cayó del lado que más le convenía.

Pero no se puede ganar siempre en el casino. Los casinos existen y sus dueños siempre son millonarios precisamente porque los apostadores pierden.

Así llegó el Corinthians en la noche menos esperada,ó en un partido en el que Boca fue superior de principio a fin aún cuando debería considerarse que el rival estaba diezmado por lesiones. Pero Boca no pudo superarlo en el marcador, sólo en el desarrollo del juego. Luego cayó por penales, de forma insólita.

En Boca nadie puede quejarse por su coyuntura. Todos son responsables.

El Consejo de Fútbol ha elegido hasta el momento 2 entrenadores, muy 'amigables', podría afirmarse que se trató de 2 DTs que garantizaron el desempeño de Riquelme como entrenador encubierto.

Russo y Battaglia aceptaron las reglas del juego y los resultados permitieron una continuidad... hasta que la cortaron.

El periodismo también participa. Algunos periodistas padecen del exitismo más vil. Ocultan los defectos si hay resultados. Generan faltas expectativas levantando humo. Los simpatizantes escuchan a los 'próceres' de la tele y la radio y se quedan con lo que quieren escuchar. Lo maravilloso de la derrota es observar el 'sálvese quien pueda' del combo de la mentira. Es una experiencia fascinante sentarse a contemplar el dominó. Así es Boca Juniors en julio 2022.

Fueron 55 los partidos que Battaglia dirigió al equipo, en los que ganó 29, empató 16 y perdió 10, por lo que obtuvo un 62% de efectividad.

Los números no fueron malos. En su CV Battaglia tiene aritmética para mostrar.

En su ciclo, Boca anotó 79 goles y recibió 42, pero mantuvo el arco invicto en casi la mitad de los encuentros, incluyendo 25 cotejos seguidos. Además, ganó la Copa Argentina 2019/2020 y la Copa de la Liga Profesional 2022.

Con Battaglia en el banco, Boca tuvo un porcentaje de 60 en el promedio de posesión de pelota, con 14,2 remates a favor y 10 disparos en contra por cada juego.

El campeonato que ganó en diciembre 2021 ante Talleres de Córdoba, lo hizo sin haber recibido goles desde cuartos de final a la final.

Lo triste para el club es que

las recillas de entrecasa,

las miserias de algunos humanos y

la forma de gestión de Boca Juniors,

devoraron a un ex jugador muy importante de su historia, más allá del desgaste que puede generar este deporte, por lo lúdico y todo lo que implica, impactando más que los resultados y, en definitiva, han manchando un club con una historia riquísima.

-------------------

Más contenido en Urgente24:

El Gobierno denunció a 2 diputados y JxC estalló de furia

BCRA: Pésima maniobra y mantiene la tendencia vendedora

Movimientos en el Ejército: Adiós al 'soldade' Pereda

144 motos: Aduana detectó un festival de importaciones