Manuel Ugarte, sobre el gesto obsceno a Rodrigo De Paul: "Me quería matar"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdelpynews%2Fstatus%2F1725488958027510049&partner=&hide_thread=false PARTIDO CALIENTE |



Se hace viral este gesto de Manuel Ugarte a Rodrigo de Paul durante el encuentro que terminó con victoria 2-0 de Uruguay sobre Argentina.



El joven jugó un partidazo y la celeste dio la sorpresa anoche en Eliminatorias.pic.twitter.com/VQbYxLRiFy — DELPY (@delpynews) November 17, 2023



“Yo no me acordaba cuál era. Al principio me quería matar, pero obviamente no está bien, pero bueno, es un partido que se juega a máxima intensidad, a veces en caliente hago cosas que no tengo que hacer, pero lo importante es que ganamos”, añadió el joven, de 22 años, quien reconoció que dentro del campo de juego el hecho pasó desapercibido aunque no para el capitán argentino que se refirió al tema tras finalizar el match.