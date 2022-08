John Textor (empresario): "Ted Lasso ganaría con el City"

"Si llevamos los estándares europeos a los jóvenes estadounidenses, serán igual de buenos. París llegó a Florida con este estúpido programa de la Academia del PSG, vistiendo las camisetas de todos. La gente del PSG vino e hizo este programa, la licencia, y me dijeron que ningún niño iría al PSG", apuntaló.

"Y pensé: ¿por qué? ¿Por qué decir eso, venir a Florida donde hay latinos y declarar que ninguno de estos niños estará en el equipo? ¿Por qué estás aquí? ¿Debo vender camisetas? Si puedo encontrar once jugadores en el mundo que no puedes encontrar o comprar, podemos vencerte. No les ganaremos todos los años, pero el Lyon ya le ganó al PSG, remató el empresario de 57 años".

John Textor es a su vez muy astuto, y, a pesar de su fortuna, plantea el desarrollo de jóvenes promesas de América del Norte y del Sur por sobre el intercambio o la venta de futbolistas, una práctica que se ha convertido en moneda de cambio.

"Si construimos vías controladas e integradas entre países y clubes, podemos ser reconocidos por los aspirantes a jugadores en nuestros mercados como un gran lugar para desarrollarnos, permitiéndonos fichar jugadores antes de que los grandes clubes puedan comprarlos", dijo en una charla con Reuters.

Además, Textor se refirió a un mayor potencial de generación de ingresos para los clubes. "Veo que algunos de los clubes de fútbol más grandes tienen un bajo rendimiento económico. ¿Cómo es posible que el Manchester United tenga 500 millones de seguidores y solo tenga 600 millones al año en ingresos? Los clubes de fútbol son increíblemente importantes para las personas, pero no se han conectado con su audiencia más allá del juego, el viaje y la mercancía. Por eso vine por esto. Creo que ninguna idea importa a menos que mil millones de personas la vean y la usen".

