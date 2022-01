Interna entre Hugo Moyano y Fabián Doman por Alan Velasco

La venta de Velasco es una decisión que no debe tomar este gobierno transitorio. El moyanismo no tiene legitimidad para tomar una decisión tan importante para la actualidad económica y deportiva del club, escribió Fabián Doman en su Twitter La venta de Velasco es una decisión que no debe tomar este gobierno transitorio. El moyanismo no tiene legitimidad para tomar una decisión tan importante para la actualidad económica y deportiva del club, escribió Fabián Doman en su Twitter

"Ya vendieron por más de U$S 60 millones y no pagaron nada, generando una deuda que en el mejor de los casos asciende a U$S 50 millones. Y ahora, están regalando al jugador con mayor proyección deportiva y económica del plantel. Lo peor es que no sabemos si lo producido de las ventas lo utilizarán para pagar las deudas contraídas", agregó.

Además; el conductor de TV volvió a cargar contra el líder sindicalista, por las elecciones fallidas en diciembre pasado: "Desde el 20/12 deberíamos estar gobernando el club, pero Moyano no quiso que haya elecciones democráticas. Con nuestro plan económico, ya hubiésemos levantado las inhibiciones sin vender a una de las principales promesas", contó en una catarata de tweets.

Sin fecha de elecciones aún; la cuerda se tensa cada vez un poco más en el barro electoral, y además, se suma el caso de Velasco, quien anoche (18/1) anotó un doblete ante Talleres de Córdoba en un amistoso.

Es importante recordar que Independiente dejó ir a su capitán y goleador, Silvio Romero, al Fortaleza de Brasil por un préstamo de u$150.000, más una opción de compra por 1 millón de la moneda americana.

Otra opción que evalúa la dirigencia de Moyano es vender al lateral derecho, Fabricio Bustos, para pagar las deudas. Lo del futbolista se trata de una eterna promesa que vienen manejando con el jugador, la cual asegura que, si llega una oferta de Europa, la misma será aceptada.