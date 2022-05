Gerard Piqué y Luis Rubiales: A investigación por corrupción

A ver, Rubi (Luis Rubiales), si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más... A ver, Rubi (Luis Rubiales), si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...

Ahora, y según lo que le informaron a la agencia de noticias EFE, el departamento que dirige Alejandro Luzón ha acordado la apertura de diligencias de investigación por los hechos denunciados, aunque precisan que de momento no se dirige contra ninguna persona en concreto. Dicha denuncia, señala que Luis Rubiales "pactó con Gerard Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita" y añade que el presidente de RFEF "presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato".

image.png Continúa el escándalo de la Supercopa de España 2019, que involucra a Gerard Piqué y a Luis Rubiales.

