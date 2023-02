Fue premiado en The Best y ahora lo investigan por violación

En la ceremonia que se desarrolló en París, Francia, la hinchada argentina fue galardonada como 'la mejor afición del mundo', tras la demostración de afecto y acompañamiento para el equipo de Lionel Messi y Lionel Scaloni durante el Mundial de Qatar 2022. Los simpatizantes argentinos lograron contagiar su pasión al mundo entero, pero sobre todo a los habitantes del país anfitrión, Qatar, quienes disfrutaron y acompañaron con el hit que se volvió un clásico -"Muchachos"- y esto le valió imponerse en la elección frente a Arabia Saudita y Japón.

Carlos Pascual, más conocido como "El Tula", fue el encargado de recibir el premio con el bombo que le regaló el expresidente de la nación, Juan Domingo Perón, con la simbología del justicialismo.

Mientras tanto, el rosarino Lionel Messi se coronó como el nuevo The Best de la FIFA a 'Mejor Jugador' del mundo 2022, al imponerse sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé y sumó su segundo galardón de la distinción otorgada por el organismo, tras lograrlo en 2019.

El capitán y símbolo de la Selección Argentina entró al podio de los más ganadores de la distinción junto a Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021), mientras que con una sola premiación aparece el mediocampista croata Luka Modric (2018).

image.png Poker y pleno argentino en Premios The Best: Dibu, Scaloni, Tula y Messi se llevaron todo.

Achraf Hakimi

Según el medio francés 'Le Parisien', Achraf Hakimi está siendo investigado por un supuesto caso de violación a una joven de 23 años en su domicilio de París, Francia. Los hechos se habrían producido este domingo 26 de febrero. El entorno del futbolista niega tajantemente las acciones.

De momento, el jugador de 24 del PSG no se ha pronunciado abiertamente ante las acusaciones, ni siquiera en la noche europea del lunes cuando acudió a la gala de 'The Best' y recibió el reconocimiento de integrar el mejor 11 del mundo del fútbol masculino.

image.png Achraf Hakimi, de integrar el X1 ideal de la FIFA a ser investigado por presunta violación.

Acorde a la narración de la denunciante, los contactos entre ella y el ex hombre del Real Madrid habrían sido a través de la red social Instagram, pero no fue hasta el pasado sábado (25/2), con el marroquí sin poder jugar a causa de una lesión muscular, cuando habrían tenido el primer contacto físico en el domicilio del deportista.

El internacional de gran Copa del Mundo 2022 intentó sacarle la ropa y besarla en varias partes del cuerpo. Incluso, se habría producido una penetración, según la versión de la denunciante.

Al día siguiente, la denunciante interpuso una denuncia en comisaría, después que, según se cuenta en Le Parisien, habría ido un amigo a la casa de Hakimi a socorrerla.

Diario Marco señaló que el defensor derecho está "muy tranquilo" a pesar de las noticias sobre el caso que, según narra el citado medio galo, ya estaría en manos de la fiscalía por entró ser considerado "grave" y "notorio".

La esposa de Achraf Hakimi, Hiba Abouk, no estuvo presente en la ceremonia de los The Best para acompañar a su marido, algo que es costumbre entre los presentes. Olé aportó que la ausencia se debe a que la modelo se encuentra de vacaciones en Dubai junto a los dos hijos que ella y Hakimi tienen en común, Naím y Amín.

